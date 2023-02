Carli Voltagabbana, i suoi ex alleati: «Da pilastro a stampella»

Pubblicità

Pubblicità



Eletto grazie ai voti del centrodestra e da ieri passato al centrosinistra. «Da pilastro a stampella» – vociferano ironicamente le opposizioni ex alleate di Carli

Nella categoria dei politici «Voltagabbana» è finito anche Marcello Carli che era rientrato nella politica attiva dopo anni di «freezer» ed era stato eletto consigliere comunale di Trento alle ultime amministrative.

Ieri è stato presentato in Comune a Trento il nuovo Gruppo consiliare denominato”Trento al centro” e a farne parte è appunto anche Marcello Carli. Gruppo che si riconosce senza esitare nel centro sinistra trentino.

Nel merito i suoi ex alleati non sono stati in silenzio, infatti in una nota a firma congiunta Andrea Merler Bruna Giuliani Giuseppe Urbani hanno espresso contrarietà per la scelta di Carli, che è stato nominato grazie alla lista di Agire per il Trentino, ex movimento fondato da Claudio Cia. «Abbiamo appreso come il consigliere di minoranza Marcello Carli abbia tradito il mandato dell’elettorato e, smentendo sé stesso, quale alternativa al Sindaco Ianeselli, sia entrato in maggioranza» – esordisce la nota delle minoranze.

E ancora: «A lui personalmente i nostri migliori auguri per una proficua collaborazione con la maggioranza contro la quale si era candidato a Sindaco. Attendiamo immediatamente le sue dimissioni da ogni ruolo ricoperto in quota minoranza, ossia la vice presidenza della commissione bilancio e gli altri incarichi consiliari, ricevuti in quanto rappresentante della minoranza. In chiusura evidenziamo come lo stesso debba il suo seggio in Consiglio comunale alla formazione di Agire, al tempo governata dall’attuale consigliere provinciale Claudio Cia. La scelta di dividere la coalizione di centro destra, non è mai stata lungimirante».

Pubblicità Pubblicità