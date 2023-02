Arco: stop alle truffe agli anziani, venerdì 24 febbraio l’incontro pubblico

Pubblicità

Si tiene venerdì 24 febbraio all’oratorio San Gabriele con inizio alle ore 15 un incontro pubblico sulla prevenzione delle truffe e dei furti ai danni degli anziani (e non solo).

Partecipano il comandante della stazione dei carabinieri di Arco, luogotenente C. S. Mirko Sollecito, in collaborazione con il vicebrigadiere Riccardo Settimelli, il parroco di Arco don Francesco Scarin e il sindaco Alessandro Betta.

Che al centro di truffe di ogni genere siano soprattutto le persone di una certa età non deve stupire: spesso sole in casa, ben disposte anche verso chi non conoscono, attratte da false novità abilmente prospettate, si lasciano coinvolgere da proposte e iniziative che definire rischiose non è esagerato, come ben sa chi di creativi e fantasiosi sfruttatori è stato vittima.

E questo nonostante i ripetuti segnali d’allarme lanciati dalle forze dell’ordine, spesso opportunamente appoggiate dalle denunce della cronaca giornalistica.

In realtà basterebbe osservare sotto una luce diversa, e soprattutto con più attenzione, alcuni comportamenti all’apparenza normali e ragionevoli, anche se magari un po’ insoliti, per rendersi conto di come in effetti siano tutt’altro che credibili.

È quanto si propone questo incontro pubblico, oltre che di illustrare alcune regole semplici ma essenziali per affrontare con maggior sicurezza e serenità le proprie giornate.

