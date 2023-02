Viadotto chiuso, disagi contenuti ma è con domani che il traffico aumenterà

Pubblicità

Pubblicità



I lavori sono necessari: per quanto possa causare qualche disagio, la chiusura – ricordiamo temporanea – del cavalcavia davanti allo Stadio Quercia di Rovereto è un male necessario.

Nonostante il traffico abbia – fino ad ora – retto bene, i problemi si vedranno presumibilmente da domani, ovvero con la riapertura delle scuole ed il ritorno al lavoro di molte persone che hanno avuto occasione di staccare qualche giorno per questo Carnevale 2023.

Il viadotto, ricordiamo, riaprirà il prossimo 3 marzo – disagio quindi davvero ridotto al minimo in fatto di tempistiche – con i lavori che proseguono veloci anche quando cala il sole. D’altronde non si poteva evitare: l’usura dei giunti di dilatazione chiedeva degli interventi di manutenzione.

Come già detto, i problemi in questo Carnevale sono davvero stati minimi, ma i problemi ripartiranno con domani – si presume – con l’avvio delle scuole ed il ritorno al lavoro di molti. Questo, anche considerati i lavori in corso in questi giorni anche lungo la statale dopo Sant’Ilario, da e verso Volano che rallentano ulteriormente il traffico e le vetture in strada.

In questo inizio settimana, fortunatamente, non si sono però viste le code chilometriche da Volano a Rovereto e/o da Rovereto Sud fino a Volano che si è soliti trovare nelle ore calde durante le regolari settimane lavorative e scolastiche.

In realtà, dovessero esserci pesanti disagi al traffico, per quanto ci si possa lamentare, possibili problemi potrebbero rivelarsi l’assist ideale per sottolineare nuovamente il disagio e l‘enorme mancanza che Rovereto dimostra nel non avere una tangenziale o comunque una strada che snellisca il traffico sia lungo la destra Adige che lungo la statale che attraversa la città anche in un altro punto incandescente come la zona della stazione dei treni.

Pubblicità Pubblicità