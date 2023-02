Una insegnante scrive a Roberto Paccher: «Le pegi el tacon che el bus»

Pubblicità

Gentilissimo consigliere provinciale Paccher, leggendo la sua nota in risposta alle prese di posizione che sono scaturite dopo il suo intervento alla trasmissione “A tu per tu” mi permetto di citarle il detto trentino “Le pegi el tacon che el bus”.

Talvolta è necessario assumersi le responsabilità di quanto detto, ribadendo le proprie convinzioni, senza cercare di nascondersi dietro false interpretazioni. Il suo intervento è stato molto chiaro: “Le insegnati della Scuola dell’Infanzia sono pagate anche per il mese di luglio e quindi devono lavorare!!Cercano solo scuse per restare a casa pagate!” Riveda la sua intervista e vedrà che questo è quanto da lei affermato.

Nella sua nota ribadisce che la Giunta provinciale bene ha fatto a decidere per l’aperura a luglio, aumentando di un mese il calendario scolastico. Aggiunge inoltre che le cifre dimostrano che questa scelta è gradita alla maggioranza delle famiglie interessate. Viene spontaneo chiedersi a quali cifre si riferisca.

E’ ormai noto a tutti, e quindi ritengo anche a Lei, che il dato del 75%, da lei citato nell’intervista, è falsato. La percentuale si riferisce infatti al numero dei bambini iscritti al mese aggiuntivo anziché tener conto del totale degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia.

Lei aggiunge inoltre, sempre nella nota, che è convinto che il servizio offerto sarà di qualità. Anche qui mi permetto di affermare che l’importante è crederci!! Mi sembra quasi impossibile che non si sia mai preso il tempo di approfondire le criticità che sono state evidenziate da più soggetti, e non solo dalle insegnati, sull’impossibilità di offrire, nel mese aggiuntivo, una SCUOLA di qualità e non un SERVIZIO così come Lei lo definisce signor consigliere.

Mi sconcerta poi il fatto che Lei dichiari, sempre nella nota, che sia l’opposizione a voler creare un clima conflittuale attorno alle sue parole. Lei quindi è convinto che in primis le insegnanti, ed a seguire, il Consiglio del Sistema Educativo provinciale, la Consulta provinciale dei genitori, i sindacati ed anche il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia siano per lei un’opposizione?

La sua nota si conclude con la necessità di trovare, tutti insieme, una soluzione al problema della continuità didattica per gli alunni, al quale si aggiunge la difficoltà di numerose famiglie di organizzare attività alternative nella lunga sospensione estiva, dando la disponibilità di attivare un confronto con Lei. Ma mi scusi, il problema lo avete creato voi ed ora cercate una soluzione?

Mi permetto quindi di porle alcuni semplici quesiti: Lei ritiene che sia possibile trovare una soluzione, tutti insieme, quando sia Lei che la giunta provinciale ritengono, a priori, che l’unica possibilità sia quella di aggiungere un mese in più al calendario scolastico delle Scuole dell’Infanzia? Non ritiene che, per trovare una soluzione unitaria, si sarebbe dovuto coinvolgere i vari attori, che si dedicano alla Scuola dell’Infanzia, prima di adottare questa decisione?

Lei ritiene veramente che la difficoltà di numerose famiglie di organizzare attività alternative, nella lunga sospensione estiva, riguardi solo i bambini della Scuola dell’infanzia (3-6 anni) e si esaurisca con il compimento del sesto anno di età del bambino?

La sospensione della Scuola dell’infanzia è sempre stata, prima del vostro intervento, di soli 2 mesi. Per le scuole primarie e secondarie, a tutt’oggi, è di 3 mesi. Non ritiene che anche queste famiglie siano in difficoltà ad organizzare attività alternative nella lunga sospensione estiva? In tutt’onestà, lo ammetta, non le piacerebbe prolungare il calendario scolastico anche della Scuola primaria e secondaria?

Ritiene possibile uniformare il calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia con quello della Scuola primaria e secondaria, garantendo così alle famiglie dei servizi conciliativi, rivolti alla fascia 3-14, nei periodi di sospensione scolastica?

E’ informato sul fatto che anche le insegnanti della Scuola primaria e secondaria ricevono lo stipendio per i mesi di sospensione scolastica?

E’ informato sul fatto che le insegnanti a tempo determinato, con incarico annuale, della Scuola primaria e secondaria ricevono lo stipendio per i mesi di sospensione scolastica a differenza delle insegnanti della Scuola dell’infanzia che, invece, non percepiscono alcun stipendio nei mesi di sospensione scolastica?

Con onestà, è veramente convinto di avere la massima stima nei confronti di noi insegnati della Scuola dell’Infanzia? Vista la sua disponibilità gradirei ricevere le sue risposte a mezzo di questa rubrica.

Cristina Franzoi – insegnante di Scuola dell’infanzia

