Sanzeno, un parcheggio più comodo e sicuro nel centro del paese

Pubblicità

Pubblicità



Nel centro di Sanzeno si erge un edificio di pregio recentemente ristrutturato ad opera del Comune che ospita l’asilo, la cooperativa e gli ambulatori medici, accanto vi è anche un grande e attrezzato parco giochi.

Il parcheggio adiacente attualmente risulta come una strada chiusa che costringe chi parcheggia a compiere scomode retromarce, in un’area centrale di traffico che incrocia varie strade e che richiede particolari attenzioni, soprattutto verso chi esce dall’asilo.

La scomodità e la pericolosità risultano ancora maggiori quando a fare retromarcia sono i camion diretti alla cooperativa per carico e scarico.

Il Comune ha raccolto la necessità di mettere in sicurezza l’area, prevedendo l’allargamento dello spazio attorno alla casa in modo da consentire un’uscita alternativa dall’area.

Per realizzare tale progetto, l’amministrazione comunale ha dovuto attendere a lungo per le procedure di espropriazione dello spazio limitrofo. Successivamente, si è trovata anche a doversi confrontare con la Fondazione Mendini, che a suo tempo donò l’edificio al Comune allo scopo che realizzasse a proprio carico la ristrutturazione e i servizi attualmente ivi ospitati. La Fondazione Mendini, infatti, contestava l’opportunità di eseguire tale modifica della viabilità.

L’assemblea organizzata dalla Fondazione la scorsa settimana, che ha visto un’ampia partecipazione da parte dei censiti, si è espressa con toni favorevoli alla modifica della viabilità, anche se una parte minoritaria insisteva per opporsi al progetto comunale, minacciando anche uno scontro giudiziario tra Fondazione e Comune (tant’è che era presente anche un legale).

Pubblicità Pubblicità



I numerosi interventi hanno però orientato l’assemblea ad accettare l’invito del sindaco Martin Slaifer Ziller, poi uscito dall’aula in quanto parte in causa, a valutare la vantaggiosità del progetto, evitando le posizioni più conflittuali.

Sono stati proficui per il clima assembleare i diversi interventi che richiamavano all’importanza di addivenire a una pacifica composizione della questione, evitando che il dialogo producesse ulteriore e inutile litigiosità.

Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino commenta: «Ringrazio la popolazione di Sanzeno che si è mobilitata con una voglia di partecipazione oggi sempre più difficile da ritrovare quando si parla di gestire la cosa pubblica. Quando la Fondazione vorrà, il Comune non vede l’ora di cominciare finalmente a collaborare per organizzare insieme attività sociali e culturali come è nello statuto della Fondazione; perché sono convinto che il bene della frazione si faccia lavorando insieme e non litigando davanti a un giudice».

All’indomani dell’accesa seduta, il paese di Sanzeno ha ritrovato un clima sereno. In un contesto così favorevole, una volta realizzati i lavori che partiranno in primavera, Fondazione e Comune potranno valutare insieme eventuali accorgimenti che si rendessero necessari per contingentare il flusso dei veicoli di Sanzeno e collaborare in attività sociali a favore della popolazione.