Nives Meroi e Palma Baldo: alpiniste a confronto

Hanno molte cose in comune Nives Meroi e Palma Baldo: donne, amanti della montagna, alpiniste, entrambe socie onorarie del Trento Film Festival.

Ma i loro percorsi sono al contempo molto diversi: verso le grandi montagne della Terra, Nives Meroi, che insieme al marito Romano Benet ha raggiunto la vetta dei 14 Ottomila della Terra, in stile alpino e senza ossigeno supplementare; partendo dalle big wall della Yosemite, Palma Baldo, prima donna italiana e tra le primissime al mondo a scalare, nel 1979, insieme al marito Giovanni Groaz e Franco Perlotto (compiendo la prima ripetizione europea femminile) la difficilissima e meravigliosa via del Nose su El Capitan, in California.

Sono loro le protagoniste del terzo appuntamento di “Scalare il tempo”, il ciclo di appuntamenti realizzato a Le Gallerie di Trento grazie all’intesa tra Fondazione Museo storico del Trentino e Trento Film Festival in collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento e con la SAT – Società alpinisti tridentini.

Giovedì 23 febbraio alle ore 18.00 è dunque arrivato il momento di “Alpiniste a confronto: Palma Baldo e Nives Meroi”: moderati da Sara Zanatta e Alessandro De Bertolini, le due alpiniste dialogheranno sul tema della montagna al femminile, in un confronto inedito e ricco di spunti tra due figure di primo piano dell’alpinismo che si sono sempre distinte per come hanno vissuto il rapporto con la montagna, con un profondo rispetto per la natura e le persone e una visione fondata sull’etica e sulla consapevolezza dei limiti.

L’appuntamento si svolge nel contesto della mostra “Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival” prorogata fino al 19 marzo 2023 a Le Gallerie di Trento.

