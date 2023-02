Nascondeva la droga in auto e dietro la lavatrice, arrestato 45 enne

Pubblicità

Continuano i controlli ed i risultati contro lo spaccio di sostanza stupefacenti disposti dal questore Maurizio Improta: lo scorso 15 febbraio 2023 il personale della Polizia di Stato e delle Guardia di Finanza ha infatti arrestato un italiano di 45 anni residente a Rovereto, con oltre 2,5 kg di hashish.

Gli agenti ed i militari avevano da tempo notato il “traffico di gente” presso un civico, in cui risiedeva una persona nota per aver avuto in passato precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed avevano fatto degli accertamenti e appostamenti.

Il risultato della successiva irruzione ha portato al ritrovamento, dietro la lavatrice, di alcuni panetti di hashish, mentre altra droga veniva consegnata spontaneamente dalla persona perquisita.

Dopo la casa, è stata controllata anche l’auto: nel bagagliaio sono stati trovati altri panetti di stupefacente. Il totale è stato di 26 panetti e circa 2,5 kilogrammi di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Le attività di controllo del territorio e le conseguenti attività di prevenzione, intensificate sul territorio di Rovereto, dal Questore Improta, commenta il Dirigente del Commissariato di P.S. di Riva del Garda Salvatore Ascione, sono il risultato dell’importante lavoro che sta svolgendo la Polizia di Stato per contrastare tutte le forme di delinquenza ed in particolare quelle contro gli stupefacenti che incidono, in maniera rilevante sulla collettività, ed in particolare, considerando anche il tipo di droga, nei confronti dei più giovani”.

