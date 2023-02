Miss Mamma Italiana: in finale anche due trentine

Pubblicità

Pubblicità



Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 19 febbraio, al “Milano 192” di Bolzano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le Mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria, presieduta da Miriam Leopizzi Presidente dell’Associazione Endometriosi Alto Adige “Noi con Voi” e da Marco Galateo Consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, ha proclamato vincitrice della selezione Meri De Rosso 44 anni, barista, di Laives (BZ), mamma di Martina e Miriana, di 23 e 18 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Yamile Osorio Lopez, 47 anni, fitness coach, di Bolzano, mamma di Vanessa e Gianluca, di 32 e 16 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Beatrice Mattei, 63 anni, pittrice, di Bolzano, mamma di Matteo di 40 anni.

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” Soukaina Zarbova, 30 anni, cameriera, di Bolzano, mamma di Sondos e Serin, di 5 e 3 anni;

Pubblicità Pubblicità



◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Maria Franco, 42 anni, operaia, di Trento, mamma di Chiara, Sara e Vincenzo, di 22, 20 e 17 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” Luana Boscolo, 55 anni, mamma a tempo pieno, di Bolzano, mamma di Valentina, Veronica, Alessia, Melanie ed Angelica, di 31, 28, 20, 16 ed 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Cristina Vivolo, 54 anni, impiegata, di Bolzano, mamma di Sara e Veronica, di 27 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Anna Capasso, 51 anni, operaia, di Lavis (TN), mamma di Luisa e Leila, di 19 ed 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” Angela Mori, 59 anni, impiegata comunale, di Sorgà (VR), mamma di Fabiana e Marco, di 36 e 33 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa” Nicoletta Lattuchella, 62 anni, cuoca, di Bolzano, mamma di Andrea ed Elisa, di 33 e 30 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da OLGA POPA e Brigitte Federicis, entrambe di Bolzano e vincitrici dei titoli nazionali “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2017” e “Miss Mamma Italiana Gold Chic 2018”.