Menapace vince anche in appello, la provincia dovrà risarcirlo

Sergio Menapace, ex direttore generale di Fem, va risarcito: la vittoria in appello fa sì che venga confermata la sentenza di primo grado del giudice Giorgio Flaim, il quale affermava che l’incarico di Menapace sarebbe dovuto essere prorogato.

La vicenda affonda le radici nel 2019, quando il presidente della Provincia Maurizio Fugatti decise di “silurare” Menapace che era stato riconfermato: Menapace, infatti, aveva subito presentato ricorso davanti al giudice del lavoro.

Nel 2022 era arrivata la condanna in primo grato per Fem e Provincia, ora confermata anche in appello. Formalmente, la condanna è per la Fondazione di San Michele all’Adige, ma il comportamento da condannare è in realtà quello di Provincia e Governatore.

Per quanto riguarda il risarcimento, i calcoli verranno fatti andando a risalire alla differenza mensile moltiplicata per tre anni dell’impiego prima e di quello successivo.

Politica e sottotrame politiche sono coloro che hanno manovrato questa situazione: Menapace venne nominato nel 2015, ma è con l’arrivo della Lega al comando che i problemi sono iniziati. Il cda della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige aveva ben confermato Menapace, ma fu la giunta di Fugatti a voler trovare un nuovo direttore.

Una scelta, a detta del giudice del lavoro, illegittima. Ora, la Provincia dovrà aprire il portafoglio e pagare sì il risarcimento ma anche le spese di giudizio (2.800 euro Fem e 2.800 provincia) aumentate del 15%, quanto deciso dalla sezione lavoro della corte d’appello di Trento all’inizio di febbraio, quando ha rifiutato gli appelli di fem e provincia.

