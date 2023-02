Materne a luglio: «Gettare fango sulle insegnanti è come offendere i bambini»

Pubblicità

Egregio Direttore

E poi ci meravigliamo.. E poi, noi, insegnanti della scuola dell’infanzia del Trentino, ci meravigliamo, rimaniamo senza parole, quando una parte dell’opinione pubblica, (non tutti grazie a Dio!), ci insulta, ci offende sbraitando che non abbiamo voglia di lavorare..

Ma ecco oggi risulta più facile capire dove nasce, da dove proviene questo modo di pensare trasformatosi poi, nel recente passato, nella convinzione abbastanza diffusa che i lavoratori della scuola dell’infanzia “non hanno voglia di lavorare”. Bene signor Paccher, la ringraziamo per la stima che manifesta nei nostri confronti, non può che aiutare la scuola ad essere luogo interessante e insostituibile di educazione e formazione delle nostre nuove leve…

Ma come si può accettare che un amministratore pubblico, vicepresidente del Consiglio regionale, in un’intervista televisiva usi questi toni, esprima un parere politico offensivo e lesivo della natura ed essenza del nostro lavoro, dicendo che “fa comodo al corpo insegnante stare a casa il mese di luglio pagate senza lavorare” e, sempre riferendosi a noi insegnanti, di “inventare scuse per non lavorare il mese di luglio”, come a dire appunto che non abbiamo voglia di fare il nostro dovere.

E allora tengo a dirle, caro signor Paccher che lavorare nella scuola, essere insegnanti, implica grande preparazione. Essere professionisti in questo campo necessita oltre che di incessante dedizione anche di costante formazione, di continuo aggiustamento del nostro modo di essere; aggiustamento che ci porta ad essere insegnanti, educatori/formatori sempre pronti, sempre sul pezzo per offrire ai bambini multiformi contesti educativi all’altezza dei loro bisogni di crescita.

Tra l’altro, buttando fango su una categoria come la nostra, automaticamente, offende anche i bambini che noi ogni giorno incontriamo ed educhiamo ispirandoci a chi di educazione e formazione ha fatto la propria ragione di vita. Le cito autori quali Montessori, Freud, Dewey, Vygotskij, Piaget.

L’incontro educativo di cui sopra, veda carissimo Signor Paccher, segna la vita di quei bambini traghettandoli, attraverso azioni educative mirate, gesti di umanità, comprensione e inclusione, verso il loro futuro di cittadini responsabili ed esploratori del mondo. Come potrebbero degli insegnanti che non hanno voglia di lavorare essere all’altezza di un tale compito?

E allora caro vice Presidente, ci aspettiamo da lei, anche in ragione della carica che ricopre, delle scuse pubbliche: a noi insegnanti, ai bambini dei quali ci occupiamo e alle loro famiglie che, secondo il suo pensiero affidano i propri figli a professionisti privi di quell’ingrediente insostituibile che è la voglia di dare il massimo possibile per il bene della scuola in tutte le sue declinazioni.

Troppo facile disimpegnarsi con vaghe affermazioni riparatrici, che non fanno altro che aumentare la gravità delle sue tesi, ancor di più se si considera che tali affermazioni risultano poco veritiere.

La invito, e chiudo, a cercare di comprendere ciò che più le riesce perché, mi rendo conto, la materia non è facile… Ma un serio impegno premia chiunque.

Albina Bridarolli – Insegnante presso scuola dell’infanzia “ L’Albero del Sole” di Trento

