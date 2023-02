Lotta agli sprechi: a Mezzocorona contributi per l’acquisto di pannolini lavabili e di compostiere

Pubblicità

In linea con quanto programmato a livello europeo e provinciale, anche il Comune di Mezzocorona ha ritenuto prioritario promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale con l’obiettivo, in particolare, di garantire una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, al fine del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili.

L’amministrazione comunale ha scelto di adottare una politica ambientale che, individuati gli impatti che la propria attività può avere sull’ambiente, si impegna al continuo miglioramento e alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto della normativa ambientale, al coinvolgimento verso tali traguardi sia della organizzazione amministrativa sia dei soggetti che operano sul territorio.

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi, volti a una costante diminuzione dei rifiuti e alla maggiore differenziazione degli stessi, il Comune di Mezzocorona ha posto in essere una serie di iniziative, quali ad esempio la contribuzione all’acquisto delle compostiere per la quota del 50% fino a un massimo di 100 euro.

Sempre con lo scopo di realizzare iniziative concrete a tutela dell’ambiente e del territorio, atte ad incidere sulla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, l’amministrazione comunale ha deciso inoltre di proporre ai genitori di neonati l’utilizzo dei pannolini lavabili al posto di quelli “usa e getta”.

A fronte del maggior impegno richiesto alle famiglie, anche in questo caso si è scelto di contribuire all’acquisto dei kit per la quota del 50% fino a un massimo di 100 euro per bambino.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli per presentare le richieste basta accedere al sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it

