Il Patt sparisce dal comune di Trento: l’addio di Stanchina e Pedrotti

È stato presentato oggi a Trento in Comune il nuovo Gruppo consiliare denominato”Trento al centro”.

Il gruppo è composto dal vicesindaco Roberto Stanchina, dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli, da Chiara Maule, Marcello Carli, Alberto Pedrotti e Renato Tomasi.

Il riferimento politico – è stato detto in conferenza stampa – fa riferimento all’”«Area popolare strutturata con “Campobase”».

«Vogliamo essere un nucleo rafforzativo del Governo attuale della città anche a seguito della scelta del Patt provinciale di firmare accordi con il presidente Fugatti e quindi con uno spostamento verso destra del partito. L’ingresso di Carli allarga ulteriormente la maggioranza del Consiglio comunale, in un’ottica di consolidamento rispetto ai progetti e alle scelte di questi e dei prossimi futuri per il capoluogo» – si legge nella notA del nuovo gruppo.

Dopo l’ultima riunione di Giunta del Patt si attendeva l’annuncio dell’addio di Roberto Stanchina. Gli autonomisti perdono un altro importante pezzo in vista delle elezioni provinciali di ottobre.

Stanchina aveva infatti raccolto quasi 900 voti alle comunali. Il patt perde anche Renato Tomasi e quindi il patt non è più rappresentato dentro il consiglio comunale.

La svolta a destra del patt per ora ha portato solo forti emorragie, disagi e forti mal di pancia dentro il partito che ormai è ridotto ai minimi termini in fatto di consensi e potrebbe davvero scomparire se non ci fosse l’accordo tra Lega e Fratelli d’Italia che garantirebbe il superamento del 40% e quindi la conquista del premio di maggioranza.

Ricordiamo che anche Michele Dallapiccola e Paola Demagri avevano abbandonato gli autonomisti 2 mesi fa per dare vita ad un proprio partito (autonomia.eu)

Per Marcello Carli invece si tratta di un voltagabbana, infatti era stato eletto in consiglio comunale con i voti del centro destra.