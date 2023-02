Il Patt attacca Stanchina e Pedrotti dopo l’addio: «Hanno dimostrato poco rispetto e nessun stile»

Pubblicità

Gli autonomisti scompaiono dal comune di Trento, e non succedeva da decenni. Ed i gufi sono pronti a scommettere che spariranno anche dal consiglio provinciale. In effetti il rischio c’è, ed è molto forte.

Prima Dallapiccola e Demagri, ora il vicesindaco Stanchina. Pezzi grossi che si porteranno dietro numerosi consensi. Solo Stanchina ha ottenuto quasi 900 voti alle ultime elezioni comunali. I due consiglieri provinciali si porteranno dietro un 25% dell’elettorato autonomista. Un bel guaio per Marchiori che ora dovrà serrare le fila.

Autonomisti che sono al minimo storico nei consensi e che ora non avranno molto da barattare con il centro destra in vista di una possibile coalizione. Un partito che ora potrebbe raggiungere un 4 o 5% ma grazie al traino di Progetto Trentino e Kaswalder.

La situazione è ora grottesca: in caso di mancato accordo con Fratelli d’Italia, e quindi di un mancato superamento del 40%, con il conseguente stop al premio di maggioranza il patt sparirebbe dalla scena politica del Trentino.

La divisione dei seggi in modo proporzionale penalizzerebbe a tal punto il patt che per fare un solo consigliere dovrebbe superare almeno il 3,5%. E il favorito se si manifestasse questo scenario sarebbe senza dubbio il vice presidente della provincia Mario Tonina. Patt fuori dai giochi quindi.

Anche se arrivasse il premio di maggioranza grazie all’alleanza con Fratelli d’Italia e Lega il patt in queste condizioni sarebbe un miracolo se raggiungesse i due consiglieri.

Dopo l’addio di Stanchina arriva la replica di Giordana Detassis e Paolo Holneider rispettivamente presidente e segretario politico del Patt di Trento: «Siamo fortemente amareggiati rispetto alle modalità con cui i due rappresentanti del PATT nel Comune di Trento, il vicesindaco Roberto Stanchina e il consigliere Alberto Pedrotti, hanno comunicato a mezzo stampa l’adesione al gruppo “Trento al Centro” e la conseguente uscita dal PATT».

I vertici del Patt del capoluogo in una nota svela che nelle riunioni di questi mesi nessuno si è mai sottratto al confronto seppur nella diversità di idee e di punti di vista e che era era prevista proprio per lunedì prossimo un’ulteriore incontro del direttivo per valutare insieme la linea politica alla luce della riunione di Giunta del partito dello scorso 16 febbraio.

«Siamo convinti che l’impegno politico possa ad un certo punto trovare delle strade che si dividono ma le stesse devono separarsi con stile – si legge nella nota – rispetto e anche con una stretta di mano, quella stretta di mano che ci saremmo potuti dare sia con Roberto e con Alberto considerato il pezzo di strada che abbiamo percorso insieme. Ma purtroppo in entrambi abbiamo trovato poco rispetto e nessuno stile».

Holneider e Detassis sottolineano che «pur ritenendo grave per la Sezione la perdita di due punti di riferimento nel Comune di Trento come Stanchina e Pedrotti, siamo anche convinti che per convivere in modo sereno siano fondamentali delle regole comuni che tutti devono rispettare,

indipendentemente dalla carica che ricoprono».

Per il Patt potrebbe non finire qui il brutto periodo. Dalle valli infatti numerosi militanti storici a suon di messaggi WhatsApp dai contenuti inequivocabili minacciano l’addio al partito.

Nelle chat serpeggiano malcontento e molto disagio e c’è anche qualcuno che inneggia al tradimento. Ora però Marchiori ha imbucato un tunnel senza via d’uscita. O si allea con Fratelli d’Italia oppure il movimento sparisce dalla scena politica. E tornare di nuovo verso sinistra non si può, con il bene placido della coppia Panizza Ossanna.