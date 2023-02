È stato approvato nei giorni scorsi il bando riferito alle classi di concorso

Pubblicità

Concorso straordinario docenti, approvato il bando per le prime quattro classi di concorso: A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, A011 Discipline letterarie e latino e A041 Scienze e tecnologie informatiche nella Scuola secondaria di secondo grado.

La procedura concorsuale rientra nel bando quadro per il concorso straordinario docenti per l’accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento, approvato lo scorso mese di dicembre.

Le classi messe a concorso sono state individuate, secondo una scala di priorità, in base alla previsione del numero dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2023-2024 e del conseguente fabbisogno di personale, tenendo conto anche dei potenziali pensionamenti, nonché della consistenza attuale delle graduatorie attive relative a concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato.

Al concorso possono partecipare i docenti delle scuole secondarie di I e II grado inclusi nelle graduatorie di istituto della Provincia autonoma di Trento nel triennio scolastico 2017-2020, prorogate al 31 agosto 2021, in possesso di abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento congiunto ai 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla legge.

Per parteciparvi è inoltre necessario aver prestato, tra l’anno scolastico 2014/15 e l’anno scolastico 2021/22, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali (in quest’ultimo caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/posto per il quale si concorre.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell’apposita area dedicata: “CONCORSI – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale”, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

