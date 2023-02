È arrivata la banda ultra larga a Ville d’Anaunia

Pubblicità

Pubblicità



A Ville d’Anaunia si naviga veloce.

Open Fiber ha completato nei mesi scorsi il cablaggio del Comune noneso, coprendo circa 2.660 unità immobiliari. La nuova fibra ottica (FTTH) permette connessioni fino a 1.000 Mega (il limite della precedente linea FTTC nel Comune era di 100 Mega).

Per verificare la copertura è sufficiente accedere al sito internet di Open Fiber (https://openfiber.it/verifica-copertura/)

Open Fiber, nell’ambito del progetto BUL (Banda Ultra Larga) promosso dai bandi Infratel (società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico) con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga coerenti con gli obiettivi dell’Agenda Digitale. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Il progetto di sviluppo nel Comune di Ville d’Anaunia ha previsto il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) rispettivamente, come detto, di circa 2.660 unità immobiliari (285 a Nanno, 960 a Tassullo e 1.415 a Tuenno), che possono da oggi usufruire di una rete moderna, all’avanguardia e “a prova di futuro”, perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti.

In questo contesto l’amministrazione comunale ha comunicato che da qualche mese i servizi di connettività sono fruibili nel Comune.

Pubblicità Pubblicità



Di seguito viene riportata la procedura per richiedere la connessione.

Open Fiber è un operatore “wholesale only”: non vende servizi direttamente al cliente finale, ma mette la propria rete a disposizione di tutte le aziende di telecomunicazioni interessate.

Per verificare gli operatori con i quali è possibile attivare una linea in banda ultra larga bisogna: andare sul sito di Open Fiber (https://openfiber.it/); accedere alla sezione “verifica copertura” (https://openfiber.it/verifica-copertura/); inserire città – indirizzo – numero civico (attenzione che bisogna selezionarli, una volta inserite le prime lettere viene proposto un menù a tendina) – premere su “cerca”.

A questo punto compare l’indicazione se l’indirizzo è potenzialmente connesso in FTTH o FWA (nel primo caso l’indirizzo è coperto dalla rete a banda ultra larga, nel secondo è coperto dalla rete a banda ultra larga in tecnologia FWA ovvero dnde radio, meno performante della FTTH).

Comparirà quindi nella parte bassa l’elenco degli operatori che vendono servizi in fibra ottica su rete Open Fiber.

Una volta che l’utente ha firmato il contratto, l’operatore invia l’ordinativo a Open Fiber che programma l’uscita della propria impresa di rete per posare l’ultimo tratto in fibra ottica fino in casa del cliente (dal pozzetto terminale della rete costruita).

Qualora l’indirizzo non risultasse coperto, è possibile compilare l’apposito form che compare al termine della procedura (“resta in contatto”): un operatore di Open Fiber provvederà ad eseguire gli opportuni controlli e dare un riscontro nel più breve tempo possibile.

Gli operatori non elencati in questa procedura, anche se si trattasse di operatori molto presenti sul territorio, non possono fornire la connessione FTTH tramite la rete in gestione ad Open Fiber.

Per eventuali dubbi tecnici o richieste di supporto è possibile fare riferimento direttamente agli operatori selezionati o ad Open Fiber.