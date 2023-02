Domenica 26 febbraio l’attivista Rayhane Tabrizi parlerà dell’attuale condizione delle donne iraniane

Pubblicità

La dissidente e attivista iraniana Rayhane Tabrizi sarà a Rovereto domenica 26 febbraio per parlare della situazione delle donne in Iran.

L’incontro, intitolato “Il truce volto della dittatura”, si terrà presso la Sala della Fondazione Caritro di Rovereto ad ore 18, ed è stato organizzato dall’Associazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) BPW Italy (Business and Professional Women International), sezione di Rovereto.

Al termine della serata sarà proiettato un cortometraggio della regista iraniana Maryam Rdidahimi.

Chi è Rayhane Tabrizi?

Nata a Teheran 43 anni fa, vive in Europa. Dopo essersi laureata in interpretariato a Teheran, diventa hostess per i voli internazionali di Iran Air per otto anni. Questo lavoro le dà l’opportunità di scoprire diversi paesi e culture fino al suo arrivo in Italia, dove si stabilisce.

Qui, grazie alla sua esperienza e alle sue doti organizzative, linguistiche e gestionali, diventa deal manager di una multinazionale. In Italia Rayhane scopre una cultura diversa e si avvicina ad altre religioni, fino a convertirsi al buddhismo. Da allora, Rayhane è molto attiva nel terzo settore, dedicandosi al volontariato in modo concreto.

Dall’uccisione di Mahsa Amini, nel settembre 2022, Rayhane diventa una delle attiviste dei dissidenti iraniani in Italia, organizzando eventi tramite l’associazione Maana di cui lei è presidente, partecipando attivamente in Italia e all’estero a numerose manifestazioni e dibattiti, prendendo posizione contro il regime sanguinario iraniano. Questa lotta ha in poco tempo unito le forze delle migliaia di iraniani che vivono in Italia.

Le sue sorelle vivono all’estero come lei, i genitori invece vivono ancora in Iran, e Rayhane aspetta con impazienza e tenacia il momento in cui potrà finalmente ricongiungersi a loro, alla fine di una rivoluzione che è destinata a cambiare il paese per sempre.

Da poco ha fondato l’associazione Maana a Milano con altre ragazze attiviste che condividono gli stessi obiettivi per promuovere tutte le attività e gli eventi focalizzati sulla cultura persiana e ampliare la voce delle donne in rivolta in Iran, creando una rete di unità fra iraniani dissidenti.