Airways, un aereo dedicato al ciclista trentino Francesco Moser campione del mondo a San Cristóbal nel 1977

E’ decollato ieri l’aereo A – 320 neo di ITA Airways alle ore 13:20 da Roma – Fiumicino con arrivo a Palermo – Punta Raisi dedicato a Francesco Moser, ciclista trentino che negli anni settanta ed ottanta è stato grande protagonista.

L’annuncio è stato dalla compagnia attraverso i canali social: “Eccolo ! Vi presentiamo l’ Airbus A320neo dedicato al grande Francesco Moser, quanto è bello da 1 a 10 ?”.

Il velivolo entra a far parte di una nutrita flotta tra cui l’Airbus A320 dedicato al campione Paolo Rossi nel dicembre del 2021 per poi passare a due A319 dedicati a Pietro Mennea e Gino Bartali ed infine A320 dedicato ad un altro grande campione del ciclismo come Fausto Coppi.

Il velivolo andrà a servire le rotte del network nazionale ed internazionale da Roma-Fiumicino verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano-Linate, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Venezia in Italia, e quelli di Parigi-“CdG“, Madrid e Bruxelles in Europa fino a coprire nella Summer 2023 tutte le destinazioni di breve e medio raggio di ITA Airways.

Francesco Moser nato a Palù di Giovo il 19 giugno 1951, è il corridore italiano più vittorioso di sempre con 273 vittorie tra gli anni 70 e 80. Tra i successi spiccano tre Parigi – Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand – Wevelgen e una Milano – Sanremo oltre al campionato del mondo su strada di San Cristóbal nel 1977 e uno su pista nell’inseguimento individuale. Oggi è un affermato imprenditore vinicolo.

