Ucraina, Zelensky continua a raccogliere aiuti da tutto il mondo: oggi Meloni in visita a Kiev

Oggi sarà la prima volta per Meloni volare ad incontrare il leader ucraino che la descrive così: “E’ una donna forte terrà unito il suo governo. Questo mentre scatta l’allarme di Blinken : “La Cina starebbe considerando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in Ucraina. Se lo farà ci saranno gravi conseguenze“: ammette il segretario di Stato americano.

In sostanza Zlensky ringrazia l’Italia per l’aiuto, riconoscendo che la posizione italiana nei confronti di Kiev è rimasta la stessa. Esattamente quanto promesso.

Nonostante le parole ammirevoli nei confronti dei nostro paese, Zelensky apre anche il capitolo Berlusconi criticato dallo stesso qualche settimana fa. L’ombra di Berlusconi è forte sull’Italia, tanto che il leader ucraino ironicamente ammette: “Gli regalerò vodka”. La linea italiana sembra quindi non essere cambiata rispetto al governo precedente.

A margine di questo decisivo incontro, scoppia una bomba nei rapporti geopolitici mondiali. Anche per questo il segretario di Stato Joseph Borrell ha chiesto di accelerare e aumentare gli aiuti militari a Kiev, ripetendo di essere a favore della sua adesione all’Europa.

Anche Tajani continua a fare pressing sul partito Comunista Cinese, ribadendo la necessità di esercitare pressioni sulla Russia per favorire le condizioni di una pace giusta, anche attraverso il sostegno della diplomazia. Proprio la Cina infatti, starebbe pensando di fornire munizioni e armi alla Russia. “Questo sarebbe un disastro” ammette Bliken

“La Cina deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace. Sono certo che Pechino sia pronta per impegnarsi in tal senso”.: ha detto Tajani. Un bivio quello della Cina molto stretto, perchè sbagliata potrebbe scombinare facilmente tuti i pezzi del puzzle.

