Scuola infanzia: «Abbiamo bisogno di una comunità partecipe ed alleata»

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore

Negli ultimi anni la scuola dell’infanzia è stata investita da uno tsunami di polemiche farcite da luoghi comuni, maldicenze e ignoranza. Negli ultimi giorni poi, la situazione si è accentuata, dopo le sconcertanti affermazioni di un noto rappresentante politico. Affermazioni gravi soprattutto perché cercano di demolire la classe insegnante, provocando un danno inestimabile alla nostra credibilità e professionalità , cosa che inevitabilmente si ripercuoterà sull’opinione pubblica e sarà assorbita anche dalle famiglie e di conseguenza dai bambini.

Insegno nelle scuole dell’infanzia da oltre trent’anni e posso dire di averla vista crescere e diventare sempre più scuola, perdendo mano a mano quegli aspetti tipici dell’ asilo di una volta che purtroppo ancora molte persone credono possano esistere. Credo perciò possa essere utile in questo momento condividere alcune riflessioni, che portino alla luce degli aspetti sulla scuola dell’infanzia che probabilmente sfuggono ai più, cosicché tutti possano farsi un’idea autonoma con la speranza che questa possa essere l’occasione per riflettere in modo autentico su degli aspetti molto delicati, che riguardano la vita dei nostri bambini.

Desidero condividere non solo con le famiglie ma con l’intera società, la nostra idea di scuola, e so di parlare a nome di tutte le insegnanti, ciò che per noi rappresenta essere scuola dell’infanzia oggi:

La scuola dell’infanzia è per noi un luogo formativo, con una precisa struttura istituzionale, costituita da luoghi, tempi, figure professionali e da un’utenza (i bambini) che deve prima di tutto essere tutelata e sorretta nei suoi bisogni. È un luogo dove i bambini hanno la possibilità di apprendere in un contesto sociale, ricco, stimolante e attentamente progettato.

È un luogo dove, da sempre, la ritualità ha una valenza profonda, che rassicura e sostiene, dove i tempi di apprendimento si alternano in modo naturale, a tempi di sedimentazione e rigenerazione. È un luogo dove l’attenzione e la cura si esprimono in innumerevoli modi. È un luogo felice, in cui si sta bene, dove si creano legami ed amicizie profonde. È un luogo sicuro, dove le famiglie lasciano i propri figli con fiducia.

Pubblicità Pubblicità



Le insegnanti e tutte le figure professionali che lavorano nella scuola dell’infanzia desiderano fortemente che la scuola resti scuola, che non venga stravolto il suo senso e il suo significato. Vogliono continuare ad essere un luogo di formazione, di cura, di apprendimento, un luogo felice, nel quale i bambini, assieme alle proprie famiglie e alle proprie insegnanti possano crescere in un percorso condiviso di reciproco rispetto e fiducia.

Per questo chiediamo aiuto alle famiglie, ai cittadini, nel sostenerci in una sfida educativa sempre più complessa, che richiede la massima alleanza tra noi. Per fare questo è necessario non accontentarsi, dobbiamo pretendere di più per i nostri bambini. Bisogna evitare di farsi lusingare da soluzioni che, se da una parte sembrano risolvere alle famiglie problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia (scuola aperta a luglio/ progetto 0/6), dall’altra stanno privando i bambini di una vera intenzionalità educativa e formativa.

Frequentare lo stesso contesto per 11 mesi sta affaticando molto i nostri bambini. Noi questo lo constatiamo ogni giorno e ne comprendiamo benissimo le ragioni, perché insieme a loro viviamo tutte le criticità che inevitabilmente nascono in un contesto scolastico e relazionale molto complesso, che richiede a tutti un grande sforzo in termini emotivi/relazionali e cognitivi.

In un contesto nel quale le proposte educative, il numero alto di bambini (24/25), le regole da condividere, le numerose situazioni particolari di bambini con bisogni speciali, sottopongono tutti ad una fatica costante e prolungata. Dopo dieci mesi di scuola i bambini dovrebbero poter fare esperienze diversificate in contesti alleggeriti e consoni al periodo estivo.

A questo dovrebbe pensare la politica, attraverso strumenti che favoriscano le famiglie economicamente e organizzativamente, nella gestione dei figli. Dobbiamo pretendere di più per i nostri bambini e dobbiamo chiederlo con forza alle istituzioni! Il prolungamento nel mese di luglio non risponde assolutamente ai bisogni dei bambini!

Non è un tempo di qualità, non è scuola! La nostra scuola già da anni soffre per numerose carenze che sono sconosciute all’opinione pubblica: in primis la mancanza di personale, tanto che si è costretti ad assumere personale senza titoli per incarichi e supplenze, mancanza che toglie qualità alla scuola. Mancano poi le assegnazioni di insegnanti supplementari per i bambini BES, sempre più numerosi.

Questo a causa anche di una nuova modalità di accesso alla certificazione, ora in carico alla medicina legale e non più attraverso il neuropsichiatra, che rendono più lungo e macchinoso l’iter burocratico. Non sarebbe più utile investire le risorse di luglio e del progetto 0/6, su questi aspetti, oltre che sull’aiuto alle famiglie? Il progetto 0/6 poi, per come ci viene proposto in modo frettoloso e poco condiviso, siamo sicure che aggiungerà altra complessità al sistema.

Nonostante tutte queste problematiche, stiamo cercando di mantenere alto il livello educativo, impegnandoci in una continua formazione e portando avanti la programmazione come è sempre stato fatto, pur costrette ad adattare le proposte a gruppi spesso troppo numerosi. Abbiamo dovuto rinunciare molte volte alla compresenza, perché a causa della mancanza di supplenti, saltano le già poche ore previste e ci ritroviamo spesso sole a coprire l’intero orario , in caso di malattia delle colleghe.

Per stare bene con i bambini, in un tempo di qualità, abbiamo bisogno di creare contesti a loro misura, di lavorare con piccoli gruppi di bambini per i quali è necessaria la compresenza di due insegnanti, cercando di promuovere relazioni efficaci e contesti di apprendimento sollecitanti . Abbiamo bisogno di sentirci comprese, sostenute e rispettate, dalle istituzioni e dall’opinione pubblica.

Abbiamo bisogno di una comunità partecipe ed alleata, perché, come dice un antico proverbio africano: ” per crescere un bambino c’è bisogno di un intero villaggio“, c’è bisogno di una comunità. E la comunità siamo noi.

Anna Amico

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)