Rovereto, sfilata delle mascherine: chiusura con il botto per il «Carnevale dei Bambini»

Pubblicità

Pubblicità



Quella di domenica 19 febbraio 2023 resterà una data importante nella storia del “Carnevale dei bambini” di Rovereto, giunto alla 68^ edizione, la prima tornata in piena libertà dopo gli anni della pandemia e del ritorno dell’attesa “Sfilata delle mascherine”, un appuntamento imperdibile per le famiglie roveretane, soprattutto per i tantissimi bambini e bambine che hanno potuto divertirsi e sfoggiare costumi e vestiti fantasiosi e stravaganti ma anche rinverdire i fasti di antiche maschere.

Quello di quest’anno sarà ricordato come il Carnevale “diffuso” in città e spalmato su diversi giorni, con un’ideale marcia di avvicinamento con eventi organizzati nei Distretti, da via Paoli a S. Maria, nelle giornate di venerdì e sabato, per convergere poi tutti nell’appuntamento conclusivo di domenica.

La “Sfilata delle mascherine” di ieri, come da pluridecennale tradizione, è stata aperta dalla Musica cittadina “Riccardo Zandonai” al gran completo, seguita da vicino dalla Minigiunta (insediatasi la domenica precedente in pompa magna in Municipio), una classe III^ della scuola primaria “Regina Elena”, con la minisindaca Zoe Passerini che portava orgogliosamente in bella mostra la chiave della città.

A chiudere la sfilata, che ha visto centinaia di mascherine e diversi gruppi esibirsi lungo corso Rosmini e corso Bettini (bella la sosta musicale in una piazza Rosmini tornata vivace e piena come ai tempi d’oro), il Corpo Bandistico “don Giuseppe Pederzini” di Lizzana con le majorettes.

Accompagnate da un folto pubblico, le mascherine hanno raggiunto il parco Perlasca, dove tutte hanno potuto sfilare sul palco e mostrarsi all’attenta giuria, guidata dall’assessora alla cultura, creatività giovanile e innovazione Micol Cossali, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, chiamata al non facile compito di stilare la classifica delle mascherine “singole” più belle e delle “coppie” più originali, tra graditi intermezzi musicali dei corpi bandistici presenti, come l’esibizione delle majorettes nella pista centrale.

Il premio per la mascherina più bella è andato alla Mongolfiera, seconda un’affascinante Cleopatra e terzo lo sfavillante “Rinascimento”. Tra le coppie hanno prevalso due splendidi ricci davanti ad un originale “coniglio e carota” composta da due giovanissime mascherine.

Pubblicità Pubblicità



Il premio al “gruppo più numeroso” è andato ai giovanissimi mentre una menzione particolare è andata al gruppo Arcobaleno, che ha voluto sottolineare la voglia di pace nel mondo. Ha chiuso la splendida giornata il saluto di Jennifer D’Angelo, portavoce del Distretto della Cultura (nel quale si trova il parco Perlasca), a nome di tutti i Distretti del progetto di rigenerazione urbana di Rovereto che hanno organizzato questa 68^ edizione coinvolgendo tante realtà cittadine in un grande evento partecipato e condiviso. La minisindaca Zoe Passerini ha letto il suo “discorso finale”:

“Io, minisindaco della città di Rovereto, e la minigiunta ringraziamo il Sindaco Valduga per averci dato l’opportunità di governare simbolicamente la città e di aver ascoltato le nostre proposte che sono diventate oggetto di riflessione per tutti. L’esperienza ci ha avvicinato maggiormente alle esigenze del territorio e ha favorito un confronto con le nostre famiglie e le nostre maestre. Ringraziamo il nostro Dirigente Michele Rosa che ci ha permesso di partecipare a questo evento e le nostre maestre che ci hanno accompagnato in questo percorso”.

Ed infine il miniassessore al Carnevale ha chiuso così: ”Ed ora, in qualità di assessore al Carnevale, rallegrati dal buon umore del Carnevale, divertiti dalla gioia diffusa nelle nostre piazze e nelle strade, dichiaro chiuso il Carnevale 2023”.