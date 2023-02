La Famiglia Educante – “Restiamo Liberi”, la rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus. Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la sedicesima della rubrica – si è parlato della “Famiglia Educante”, il volume di Angelo Trecca, edito da Armando Editore.

Ospite della puntata lo stesso Trecca, che ha dialogato con Coghe sui contenuti e il messaggio del suo libro. “La famiglia educante. Vivere la crisi adolescenziale nel contesto familiare I figli, la coppia, i nonni”, questo il titolo completo dell’opera, vuole scavare a fondo innanzitutto nella crisi adolescenziale come tappa fondante nella vita di una persona, un passaggio.

Un transito che viene riscontrato dall’autore come momento che fa giungere sempre più tardi i giovani alla fase adulta e soprattutto si riscontra un disadattamento di questi ultimi, con conseguenti ripercussioni a livello sociale.

Questa ricerca, supporto per operatori del settore, ma anche per coppie ed adolescenti, ha dunque l’obiettivo di accompagnare i lettori alla comprensione delle varie entità familiari, facendo scoprire come ogni elemento ha una sua funzione educante, indispensabile per la crescita dei figli e dunque per intervenire nella società di oggi e domani. Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 27 febbraio. VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!

iscriviti al canale Youtube per rimanere sempre aggiornato sui video e le dirette di Pro Vita & Famiglia