In uscita “Chilli Boo”, l’ultimo lavoro di Annabel Egger

Annabel Egger, in arte De Melchiori punta molto sull’uscita del suo ultimo lavoro che sarà disponibile dal 22 Febbraio in ogni Digital Stores Musical.

Il titolo del pezzo è “Chilli Boo”, un pezzo che l’artista definisce «ibrido e unico».

Annabel Egger è una giovane artista emergente nata in Val di Non, precisamente a Cles, poi vissuta sul confine tra la provincia di Trento e Bolzano.

«Ciò che faccio nella vita é Musica – spiega la musicista – musica digitale per l’esattezza molto elettrica, con filamenti Techno. Musica che viene classificata un genere pulito perchè a me piace terribilmente seguire la mia fantasia e le mie aspirazioni»Annabel Egger fino ad ora ha lavorato per lo più in provincia di Bolzano, con qualche “Live” a Rovereto, a Milano e Firenze».

Nata da madre Trentina, e padre Alto Atesino, Annabel ha sempre avuto uno stretto contatto tra le due diversità culturali, contribuendo poi a rendere le sue composizioni uniche nel suo genere. Brani dalle sonorità particolari, spesso caratterizzate da atmosfere misteriose e magnetiche, che rendono ogni sua opera esclusiva e maggiormente riconoscibile.

Nonostante i frequenti cambi di stile, presenti nei brani di “DeMelchiori” si trovano marcate tracce di Musica Elettronica e Techno, che si fondono poi con innumerevoli altri generi quali più frequenti Break-Beats, Hip-Hop, Industrial, Hardcore, Trance e molto altro ancora.

Avendo sempre avuto sconfinata passione per la Musica “DeMelchiori” comincia già da giovanissima a produrre propri brani, incidendo la voce, e cantando propri versi scritti in maniera alternata fra l’Italiano, Tedesco ed Inglese. Le primissime tracce pubbliche risalgono al 2015, dove ancora presenti su YouTube.

Dopo le più svariate collaborazioni con Musicisti provenienti da tutt’Italia, nel Gennaio del 2022, Annabel si imbatte nel gruppo di supporto e condivisione online, diventato poi Etichetta Discografica “Emergency Ts Music” che la aiutano a crescere nel suo percorso Musicale tramite svariati live ed uscite discografiche.

Il singolo di debutto del 2022 intitolato “La notte del giorno” è la perfetta introduzione a quello che è lo stile di “Annabel -DeMelchiori” composto in piena pandemia Covid- 19 è la perfetta incarnazione di sogni e speranze. Il titolo in lingua Italiana ma cantato in lingua inglese rappresenta una musica senza Regole, puro stato d’animo e sentimento.