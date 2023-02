Coriandoli, carri e risate: che bello il Carnevale!

Pubblicità

Mascherine, coriandoli, musica, risate e tanta gente per le strade. Dopo due anni di assenza, è stato evidente che il Carnevale e la leggerezza che questa festa porta sono mancati davvero tanto.

Sembra quasi un vuoto che si riempie, un tentativo di ritornare alla normalità che tanto ci è mancata negli ultimi anni.

Sabato 18, a Volano, c’è stato di nuovo il Carnevale con i carri: bambini e ragazzi in maschera, i bellissimi carri colorati… dagli Avengers a Coco, da Super Mario a Luca. Un tripudio di colori, risate e tanta gioia.

Per qualche ora, avere il cuore leggero, è stata la cosa più naturale del mondo.

Oltre ai giovani, anche qualche adulto si è messo in pista con costumi divertenti e particolari. A ripensarci, è impossibile non sorridere.

I carri, super colorati e dettagliati, sembravano addirittura più belli di quelli delle edizioni pre-covid. I bambini sorridenti che giocavano, ballavano e lanciavano coriandoli erano una visione che scaldava il cuore. I costumi, abbinati ai carri, parlavano da soli con tutti i loro dettagli ed i loro colori sgargianti.

In mezzo alla folla, in mezzo alla festa, era evidente che a tutti noi sono mancate a lungo l’interazione, la voglia di comunicare, di condividere, di salutarsi con il sorriso. Perché la normalità è tornata, ma l’ombra degli ultimi anni è in qualche modo rimasta.

In tutto il Trentino, negli scorsi weekend, i carnevali sono stati un vero momento di festa e di unione, per la gioia dei bambini ma anche dei più grandi.

Bagno di folla in tutti gli eventi in programma per gnocchi e spaghetti, risate e giochi per le mille mascherine: dalle copie di Mercoledì ai più classici cowboy e principesse, senza dimenticare gli animali, i supereroi, le fate, i fiori. Una festa davvero indimenticabile!

