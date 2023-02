Carnevale a Trento: gli appuntamenti del martedì grasso

Pubblicità

Pubblicità



Numerosi gli appuntamenti di martedì 21 febbraio per il carnevale diffuso: musica, sfilate, spettacolo e cinema, ma anche tanto buon cibo per la seconda settimana di festeggiamenti.

Dalle 11.30 alle 17, festa al parco di Ravina. A Cognola, in piazza Argentario, dalle 12, polenta, lucaniche, fagioli e vin brulé, con animazione. A Vigo Meano e Villamontagna, dalle 12, cibo e bevande, sfilata delle mascherine. Alle 17 proiezione del film di animazione «Me contro te – Missione giungla» al teatro parrocchiale di Mattarello.

In piazza Fiera e piazza Cesare Battisti continua il divertimento con le giostre e dalle 15 grostoli e krapfen con animazione. In caso di maltempo, il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti i dettagli e per restare aggiornati su eventuali modifiche, consultare il sito del Comune www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Cultura-e-turismo/Eventi/Iniziative-a-Trento/Carnevale-a-Trento.