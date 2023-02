Auto «decolla» terminando la sua corsa sulla pista da sci

Pubblicità

Pubblicità



Una macchina è finita fuori strada nella serata di ieri nelle vicinanze di “Oberplanken“, a San Martino in Casies, terminando la sua corsa sulla pista sci di fondo.

I Vigili del Fuoco hanno liberato una persona dalle lamiere dell’abitacolo con l’ausilio dell‘attrezzatura idraulica e affidata alle cure del medico d’urgenza. Successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e il recupero della macchina – in intervento con Vigili del Fuoco di Monguelfo, First Responder Casies, Croce Bianca e forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità