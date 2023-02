Uccisione lupo Nago, Lucia Coppola: «Investire sui corridoi faunistici»

Pubblicità

Dopo l’uccisione del lupo a colpi di fucile arriva il disappunto della consigliera provinciale Lucia Coppola che esprime grande disappunto per «il vile atto di bracconaggio ai danni di un lupo ucciso a Nago Torbole. Il bracconaggio è illegale ma purtroppo continua ad esistere per colpa di tradizioni stupide e crudeli e per la difficile applicazione delle leggi che invece lo dovrebbero impedire».

Secondo Coppola questo episodio sottolinea ancor più la necessità di avviare una seria sensibilizzazione e comunicazione sull’importanza della fauna selvatica per i nostri ecosistemi, oltre che la necessità di punire chi trasgredisce la legge e uccide una specie rigorosamente protetta.

Coppola difende il lupo che spiega come «altri animali selvatici (cervi, caprioli, orsi), può avvicinarsi alle case e, anche se un incontro ravvicinato può avere un forte impatto emotivo, che è del tutto naturale, ricordiamo che il lupo normalmente ha grande paura dell’uomo, se ne tiene alla larga e cerca di evitare incontri diretti. Questa diffidenza non solo è innata nella specie, ma viene anche tramandata culturalmente tra adulti e cuccioli. Raramente, possono verificarsi episodi in cui questi animali possono avvicinarsi anche a pochi metri dall’uomo, non dimostrando apparentemente timore. La causa principale di comportamenti anomali è la disponibilità di fonti di cibo che possono portare il lupo ad avvicinarsi ripetutamente ai centri abitati o alle aziende zootecniche che non smaltiscono correttamente i propri scarti».

Coppola accusa i vertici della provincia di Trento per non aver mai investito sui corridoi faunistici che sono ben presenti negli stati confinanti interessati alla presenza di animali selvatici.

«Questo disinteresse – conclude la consigliera provinciale dei Versdi – oltre a creare motivo di apprensione, non consente agli animali di muoversi fuori dalle zone antropizzate, dove facilmente possono incorrere in incidenti involontari con automobilisti o, peggio, incontrare sulla loro strada persone ignoranti e senza scrupoli che il più delle volte purtroppo la fanno franca. Chiedo perciò alla Provincia un cambio di direzione nella lotta contro questo tipo di reati ambientali, che mettono in pericolo l’esistenza di specie protette, causando gravi danni per gli habitat naturali».

