Tragedia sfiorata: carro di carnevale si ribalta dopo la sfilata, 16 persone ferite

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Montagna. Un carro di carnevale si è ribaltato dopo la sfilata. Fortunatamente nessuno è rimasto incastrato sotto il mezzo. 16 persone ferite state dapprima assistite dal personale di soccorso presente e 5 di loro successivamente sono state trasportate all’ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno supportato gli operatori sanitari e sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente – in intervento con Vigili del Fuoco di Egna, Ora, Croce Rossa, Croce Bianca, elisoccorso e forze dell’ordine.

