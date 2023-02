Pubblicità

Il podcast sta diventando uno strumento di comunicazione sempre più diffuso e popolare. La possibilità di ridurre in file audio contenuti di vario tipo ha incontrato negli ultimi anni il favore di un pubblico crescente.

I podcast, caricati online e messi a disposizione di chiunque sia interessato ai temi trattati, possono essere fruiti in vari modi, anche durante lo svolgimento di altre attività.

L’Università di Trento, da tempo impegnata a esplorare nuove forme di comunicazione per catturare pubblici sempre nuovi e trasversali, ha deciso di sperimentarsi in questo campo con la produzione della sua prima serie di contenuti audio in streaming. Ne è nato “Riflessi di scienza“, il podcast che esplora il mondo della ricerca dando voce ai protagonisti.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Arditodesìo, già partner di UniTrento in altre iniziative per la divulgazione della scienza. La conduzione delle interviste è affidata al direttore artistico della compagnia, Andrea Brunello. Le musiche originali sono di Stefano Oss.

Sono già online le prime due puntate con ospiti Alberto Montresor, docente del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, e Yuri Bozzi, direttore del Centro interdipartimentale Mente/Cervello.

Stefano Oss, delegato del rettore alla Comunicazione della scienza: «Fra le tante proposte dell’Ateneo in ambito comunicativo, mancava un contenuto di questo tipo. L’obiettivo è far conoscere come ragionano ricercatori e ricercatrici, i loro progetti, ma anche le loro storie. Si tratta di conversazioni a volte molto intime, che aiutano a scoprire la scienza in modo nuovo e accattivante». Dopo le prime due puntate, la pubblicazione proseguirà a ritmo quindicinale ogni due venerdì.

