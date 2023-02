Qualcosa non funziona: vuoi elevarti? Inizia scendendo

Pubblicità

Egregio Direttore,

Non è un caso che “uomo” e “umiltà” sembrino e suonino così simili. Entrambe le parole derivano dalla parola latina humus; letteralmente “terra” o “fango“.

Dall’humus, all’humilis, all’humilitatem, e poi all’umiltà possiamo seguire una parola mentre sale dall’essere “della terra“, a “insignificante“, semplicemente “modesto“. L’umiltà, nata dalla modestia, questa “qualità o stato finale di non pensare di essere migliori degli altri” è, purtroppo, sempre più rara tra gli esponenti politici.

Dopo i dati definitivi dell’affluenza al voto alle regionali 2023: 41,6% in Lombardia e 37,2% in Lazio, è palese che i “rappresentati” (in realtà i delegati dei partiti) sono eletti all’incirca da 2 votanti su 10. Assai poco per qualificare la nostra come una democrazia degna di questa qualifica.

Ma come afferma il celebre modo di dire: «se Atene piange, Sparta non ride.»

E infatti il quotidiano New York Times ha deciso di portare la Commissione Europea in tribunale per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi tra la Presidente Ursula von der Leyen e il numero uno di Pfizer: Albert Bourla. E vuole vederci chiaro: cosa si sono scritti? Come sono arrivati a un accordo che ha lasciato tutti a bocca aperta? Il quotidiano sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di rendere pubblici i messaggi, in nome della trasparenza, perché potrebbero contenere informazioni utili legate all’acquisizione per miliardi di dollari di dosi di vaccino.

Janine Small, alta funzionaria della farmaceutica Pfizer, nell’ottobre 2022 ammise di fronte alla commissione d’inchiesta istituita da Bruxelles per indagare sulla trattativa riservata per una partita di vaccini: «Non abbiamo fatto test per fermare i contagi, nessuno ce l’ha chiesto.» Insomma il vaccino anti Covid Pfizer non è stato mai testato per fermare i contagi.

È interessante notare che la rivista Nature riporta come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, poco dopo la nomina a scienziato capo di Jeremy Farrar, un alleato di Bill Gates, abbandona i piani per indagare sull’origine della pandemia Covid-19, citando le difficoltà incontrate nei tentativi di condurre importanti studi in Cina. La spiegazione è abbastanza evidente: l’OMS non vuole che si conosca l’origine del Covid-19.

Mercoledì 8 febbraio 2023, il Comitato di supervisione della Camera degli USA ha convocato quattro ex dirigenti di Twitter per rispondere alle domande sui rapporti e sui file di Twitter. Mentre le audizioni continuano, il pubblico potrebbe finalmente ottenere le risposte che merita sul modo in cui Twitter ha censurato informazioni chiave su argomenti come il Covid-19; sulla sua cooperazione segreta con varie agenzie governative (tra cui l’FBI), e domande più ampie sul potere di questa piattaforma sulla vita pubblica americana.

Su un altro versante, il successivo 9 febbraio è stato pubblicato un allarmante resoconto di prima mano di Jamie Reed sulla sua esperienza di lavoro come case manager presso il Washington University Transgender Center del St. Louis Children’s Hospital. La Reed è la prima informatrice all’interno di una clinica pediatrica americana a parlare pubblicamente. E i dettagli che descrive sono “moralmente e medicalmente spaventosi“. Jamie Reed ha dichiarato tra l’altro: «Ci sono più di 100 cliniche pediatriche negli Stati Uniti. Ho lavorato in una di esse. Quello che sta accadendo ai bambini è moralmente e medicalmente spaventoso.»

Un altro chiaro indicatore della scomparsa della libertà dalle nostre cosiddette democrazie occidentali è il fatto che Seymour Hersh, probabilmente il più grande giornalista vivente, non possa ottenere per la sua monumentale indagine una edizione sul Washington Post o il New York Times, ma debba auto-pubblicarsi in rete.

Hersh racconta la storia della distruzione degli oleodotti Nordstream 1 e 2 da parte degli Stati Uniti con dettagli forensi, fornendo date, orari, metodi, e unità militari coinvolte.

Il Diving and Salvage Center della Marina degli Stati Uniti è una di queste. Si trova lungo quella che una volta era una strada di campagna nella zona rurale di Panama City, una città turistica nel panhandle sud-occidentale della Florida. Viene sottolineata inoltre l’importanza delle forze armate norvegesi che hanno lavorato a fianco della Marina degli Stati Uniti nell’operazione.

E ancora, Volodymyr Zelens’kyj, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell’Ucraina, in un video in circolazione sembra ammettere gongolando di fare uso di cocaina. Come ha denunciato Vladimir Putin è la prova che «le autorità ucraine» non sono altro che «una banda di drogati e neonazisti»?

Il Fact-checking di Open (un progetto giornalistico indipendente che mira a monitorare le notizie false o fuorvianti diffuse in Italia e all’estero, fondato da Enrico Mentana, e accreditato di non essere sempre affidabile come vorrebbe) sostiene: «Decisamente no.»

Di certo c’è che all’inizio della guerra Zelens’kyj è rimasto per diverse settimane nascosto in un bunker, probabilmente nella periferia di Kiev. Ne è uscito solo dopo che il primo ministro israeliano, Naftali Bennet, gli ha garantito di aver ricevuto da Putin l’impegno a non uccidere il presidente ucraino. Da allora Zelens’kyj fa il gradasso in video a ogni vertice politico e festival artistico occidentali.

La salute non era un’agenda negoziale formale né un’area tematica chiave della COP-27.

Alla Conferenza sui cambiamenti climatici di Sharm el-Sheikh (COP-27) del 6-20 novembre 2022, l’OMS ha affermato che “la crisi climatica è una crisi sanitaria“. Tuttavia la comunità sanitaria non è ancora stata formalmente integrata nel processo UNFCCC.

La ricerca di un gruppo di difesa ha scoperto che i lobbisti dell’industria dei combustibili fossili registrati alla COP-27 erano più numerosi dei delegati delle “dieci nazioni più colpite dalla crisi climatica”. I respingimenti da parte di queste imprese inquinanti non solo ostacolano la legittimità dei negoziati sul clima, ma mettono anche a rischio la salute pubblica.

Sarà l’esito del lavoro dei predetti lobbisti se l’addio dell’Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel è diventato incontrovertibile nel 2035? È quanto suggellato dal voto finale della riunione plenaria del Parlamento europeo dopo una lunghissima trafila legislativa.

Intanto la “COP africana“ di Sharm el-Sheikh ha concluso con un accordo sul “fondo perdite e danni“, un concordato che è “tutt’altro che perfetto“.

Insomma, è necessario smettere di omaggiare immeritatamente politici e politicanti d’ogni risma. Il politologo Gianfranco Miglio proponeva l’esatto opposto, decentramento e diritti individuali.

La legge di gravità del potere – Per una sorta di legge gravitazionale del potere, notava il professore comasco, lo Stato accentrato tende ad accrescere sempre di più le sue prerogative, occupando tutti gli spazi della società: «A me francamente preoccupa la posizione di debolezza che l’individuo ha nei confronti dello Stato moderno. Senza Comunità di appartenenza, ordini professionali, chiese, che si ergano a difesa dei gruppi e degli individui, lo Stato ha avuto mano libera e rotto ogni argine. La tirannia fiscale, amministrativa, politica, che un gruppo di uomini esercita su di un altro in nome dello Stato è ormai sotto gli occhi di tutti. A questo proposito, tengo a sottolineare di essere assolutamente solitario nel panorama italiano, perché sono arrivato a questa posizione attraverso studi storici e giuridici, mentre la maggior parte degli studiosi di storia e dei giuristi venera lo Stato moderno.»

Ciò che rende vano ogni tentativo di limitazione del potere statale è proprio la sua natura accentrata e gerarchica, basata su un rapporto verticale di comando e obbedienza nei confronti dei cittadini. Miglio perde quindi ogni illusione riguardo la possibilità di migliorare la macchina statale lasciando intatta la sua struttura di fondo.

Riproponiamo quindi l’esortazione di Sant’Agostino di Ippona: «Avete in programma una torre che trafiggerà le nuvole? Ponete prima le fondamenta dell’umiltà.» Quindi chiunque voglia proporsi ad una qualche elezione, dovrebbe prima avere un progetto politico-istituzionale assolutamente innovativo.

Enzo Trentin

