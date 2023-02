Mega rissa in centro storico ieri sera – IL VIDEO

Pubblicità

Giornata difficile nei pressi della basilica di santa Maria Maggiore nella giornata di ieri. Prima, nel pomeriggio una piccola manifestazione No Vax che ha disturbato residenti e turisti, poi la sera una mega rissa tra una ventina di persone con bastoni e catene. I momenti di tensione sono cominciati poco prima delle 22.00 vicino a Piazza Duomo, poi i due gruppi si sono inseguiti in via delle Orfane e in via Roma.

Urla terribili e minacce di morte hanno accompagnato la rissa alla quale hanno preso parte per lo più persone di nazionalità africana. (clicca qui per vedere il video integrale)

Poi alcune persone per fuggire agli avversari sono finiti in piazza Santa Maria dove stavano bivaccando e festeggiando alcune persone a suon di musica e alcool per la felicità dei residenti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine a sirene spiegate (clicca qui per vedere il video) nel tentativo di sedare gli scontri. I due gruppi si sono dati alla macchia verso la stazione e piazza Dante. (clicca qui per vedere il video integrale)