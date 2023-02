Legata e stuprata dal branco, la denuncia shock di una 16 enne trentina

Pubblicità

Stuprata dal branco dopo essere fuggita dalla comunità. È il terribile racconto di una ragazza di 16 anni trentina che ha denunciato di essere stata spogliata, legata e poi violentata da quattro uomini.

A rendere nota la terribile storia e l’inferno passato dalla giovane trentina è il Corriere di Verona, che riporta che lo stupro di gruppo è cominciato la sera del 20 gennaio 2020: “Mi hanno spogliata, messa su un materasso e dopo avermi legato le mani con una corda dietro la schiena hanno abusato di me per ben tre volte. Io ero quasi in stato di incoscienza dovuta alla droga assunta, alla stanchezza, alla paura” – ha detto la giovane

Dei quattro uomini solamente uno è stato identificato: si tratta di un 25enne messicano che venerdì in Tribunale è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata.

La ragazza era fuggita da una comunità terapeutica a Trento ed era arrivata a Verona per incontrarsi con un amico nord africano che però non poteva ospitarla. Per questo era entrato in azione il cittadino messicano che aveva promesso di ospitarla.

L’uomo aveva portato la 16 enne, in quel momento sotto l’effetto di stupefacenti, in un casolare abbandonato abusando ripetutamente della ragazza con violenza rimpiendola di botte. La ragazza poi si era addormentata esausta.

Non contento però il messicano aveva accompagnato la ragazza al piano di sopra dove risiedevano 3 uomini di origini nigeriane che hanno abusato ancora di lei, minacciandola con un coltello e continuando a picchiarla. I 3 nigeriani sono ancora da identificare.

