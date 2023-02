Dal 1° giugno via libera al nuovo brevetto europeo con effetto unitario: opportunità e rischi

Pubblicità

Dal il 1° giugno 2023 verrà istituito il “Brevetto Europeo con Effetto Unitario”, dopo la recente ratifica da parte della Germania. È una novità nel campo della proprietà industriale, destinata a rivoluzionare il modo con cui le imprese proteggeranno le proprie innovazioni in Europa.

Il nuovo brevetto unitario deriva dall’attuale brevetto europeo, un titolo che, se pur concesso centralmente dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, richiede la convalida in molti dei 39 paesi membri, dove diventa un “fascio” di brevetti nazionali indipendenti e di competenza dei vari tribunali nazionali.

Invece, il nuovo brevetto sarà un titolo unico in 17 paesi UE (25 a regime cioè Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.), ma la vera novità è l’istituzione di un nuovo tribunale multinazionale con sedi distribuite in tutti i paesi aderenti che avrà la competenza esclusiva su questo nuovo brevetto.

Molti sottolineano la riduzione dei costi di brevettazione consentita dal brevetto unitario rispetto all’attuale brevetto europeo; tuttavia, i costi di contenzioso dinanzi al nuovo tribunale saranno superiori a quelli attuali e gli eventuali contraffattori si troveranno a dover versare risarcimenti per la contraffazione in tutti i 17 paesi.

Questo potrebbe rappresentare un rischio eccessivo per le imprese più piccole le quali, pur di evitare un contenzioso, potrebbero trovarsi costrette a penalizzanti soluzioni stragiudiziali.

Questo tenendo anche conto che l’Italia è da sempre un Paese vivace nell’ambito brevettuale, come dimostrano le 4.919 domande di brevetto depositate nel 2021 presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e le 38.374 depositate nel 2022 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), presentate per tutelare soluzioni nuove ed inventive in Italia e in Europa.

Il ministero delle imprese e del made in italy fa sapere che la fase di applicazione provvisoria, necessaria a consentire la selezione, la contrattualizzazione e la formazione dei giudici togati e tecnici del TUB, nonché per rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale, si protrarrà fino alla fine di maggio 2023.

Nel frattempo dal 1 gennaio 2023 sono operative le misure transitorie messe a punto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti per anticipare la richiesta di effetto unitario o ritardare la concessione di un brevetto europeo.

Il 1° marzo 2023 inizierà il periodo di sunrise, durante il quale gli aventi diritto potranno effettuare presso la Cancelleria del TUB la richiesta di opt-out, cioè richiedere l’esclusione dalla competenza esclusiva del Tribunale. Tale procedura di opt out è prevista solo per i brevetti europei ed i certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. L’opt out è stato previsto inizialmente solo durante un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo TUB.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva inoltre rivendicato che la sede del nuovo tribunale dei brevetti europeo fosse Milano. «La proprietà intellettuale è la cosa principale, per quel che ci riguarda. E per questo penso che sia giusto e fondamentale che il Tribunale dei brevetti abbia sede a Milano, capitale della produzione italiana» – aveva detto Adolfo Urso nel novembre del 2022 in occasione della presentazione dell’Osservatorio Altagamma.

«È una rivendicazione che il governo fa sulla base anche delle richieste del precedente governo, in piena sintonia, e forse con ancor maggior consapevolezza», aveva aggiunto Urso, (nella foto) sottolineando che «tutelare i brevetti, avere qui la sede del tribunale europeo, significa aumentare la nostra capacità di dimostrare al mondo che la prorpietà intellettuale sia una cosa estremamente significativa».

