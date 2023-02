43 milioni usano i social: ecco come sono cambiate le abitudini degli italiani online

Pubblicità

Pubblicità



A leggere nei dati del 2022 si scopre che ad essere cambiato, per gli italiani, non è semplicemente un aspetto della vita, quello magari legato al lavoro, oppure all’informazione. Ad essere cambiato è direttamente lo stile, la routine giornaliera, con una modifica radicale delle nostre abitudini.

La nostra vita, ormai, è digitale e interattiva, iperconnessa, legata a internet, agli smartphone, al computer. Lo dimostrano in particolar modo i dati di Digital 2022, il report che ogni anno viene messo a punto da We Are Social insieme a Hootsuite.

Quello che emerge è uno scenario digitale completamente rinnovato, specie nel settore delle piattaforme come Whatsapp, Facebook, Instagram, il cui pubblico è cresciuto di 5 punti percentuali rispetto al 2021.

Pubblicità Pubblicità

Sono infatti oltre 43 milioni gli italiani, su 51 milioni di navigatori attivi, ad essere presenti sui social network, con la bellezza di un’ora e mezza di media passata su queste piattaforme.

Sono soprattutto uomini di età tra i 25 e i 34 anni, il 74% dei quali usa il cellulare mentre il restante 23% il computer. Ma è soprattutto l’accesso a internet a dominare le nostre vite quotidiane: il consumo medio al giorno di connessione è infatti di 6 ore e 9 minuti.

Una fetta di tempo incredibilmente grande, se ci pensiamo bene, che ha portato ad una vera rivoluzione anche in senso economico. Il settore, infatti, è stato in grado di cambiare pelle, traslocare dalla filiera tradizionale fisica a quella online e rivolgersi ad un nuovo pubblico di utenti.