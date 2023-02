Via libera al finanziamento per l’ampliamento della Rsa San Bartolomeo

Pubblicità

E’ di complessivi 3.348.210,84 euro il contributo integrativo che oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute Stefania Segnana, ha ammesso a finanziamento per l’Apsp “Civica di Trento” in relazione ai lavori di ampliamento della Rsa San Bartolomeo.

“Si tratta di un’integrazione necessaria – spiega l’assessore Segnana – sia per aggiornare l’importo al nuovo prezziario provinciale, che tiene conto dei maggiori costi del progetto definitivo, sia per realizzare un ampliamento maggiore rispetto a quello preventivato inizialmente“. I nuovi volumi consentiranno infatti una migliore gestione dei residenti, con spazi autonomi dalla sede principale per la valutazione e la terapia, per la socializzazione e altre zone di supporto, incluso lo spostamento dell’entrata principale della struttura.

Nel dettaglio il progetto esecutivo è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici e della Protezione civile nel dicembre 2022 e prevede una spesa di 8.696.542,84 euro che sarà finanziata per 8.346.542,84 euro dalla Provincia e per 350.000 euro dall’APSP.