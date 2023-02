Vedere “Mare Fuori” è necessario, ecco perché

Pubblicità

Pubblicità



Parliamo di baby-gangs come un’entità astratta, un organismo vorace e feroce che minaccia i nostri figli e la società in sé. Ogni genitore auspica che non tocchi alla propria prole farne parte od esserne vittima.

La lista dei crimini da delinquenza minorile è ormai inarrestabile, quando va di lusso ti rubano le scarpe o la felpa, se invece va male ti becchi una coltellata.

La colonna sonora multietnica che fa da sfondo a queste imprese è rappresentata come un inno al consumo e allo spaccio di droga e alla trasgressione più violenta. La Polizia diventa quindi per questi ragazzi un fastidioso insetto da schiacciare.

Pubblicità Pubblicità

Contro questo fenomeno imperante si può fare poco o nulla, ma quando i reati diventano importanti, come omicidio stupro o traffico di stupefacenti, si aprono le porte del carcere minorile.

La serie che fa tanto sospirare d’amore l’Italia è Mare Fuori, è ambientata in un carcere minorile di Napoli ed è girata e interpretata sontuosamente.

Diciamo subito che molti minorenni rappresentati sembrano dei venticinquenni e qualche attrice o attore sfiora pure quell’età, quindi non vi è nessuna censura nel raccontare il canone classico delle arti tutte, ovvero Eros e Thanatos, gli impulsi che ci dominano ad ogni età.

Pubblicità Pubblicità



Nella serie, le baby-gang a Napoli sono prevalentemente controllate dalla camorra, il clan è organizzato come le squadre di calcio: i pulcini, gli allievi e i professionisti, su tutti il mister, o boss.

Nel carcere convivono fazioni diverse e ad esse si innestano ragazze e ragazzi del nord che per sfortunate circostanze o emboli passeggeri si trovano a condividere le celle con veri tagliagole.

Ma come nella realtà (perché la salvezza è a portata di tutti) e per dovere di fiction, i tagliagole rivelano un cuore e un’etica, i puri di cuore per contro si rivelano “bastardi senza gloria”. Ma tutti prima o dopo si innamorano, e come ogni dramma che si rispetti per la maggior parte sono amori impossibili o malati, ma sono comunque grandi amori.

Il gioco è tutto qui, una serie romantica fatta di risse, coltellate, sparatorie, evasioni e brutalità di ogni tipo, ma con talmente tanti baci che la violenza è come la cartina di cioccolatini, si scarta con trepidazione per poi assaporare il buono.

A vegliare sul girone dantesco fattosi kindergarten, c’è un gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria, con tanto di comandante e di direttrice che tubano.

La colonna sonora è pazzesca e le riprese di Napoli farebbero venire voglia a chiunque di saltare sul primo treno e andare a viverci: “cosa vuoi che sia uno scippo di fronte a tanta bellezza?”

Una serie imperdibile, mozzafiato e dove per una volta l’Amore vince sulla Morte, oltre ad rivelarsi l’arma migliore per sconfiggere le baby-gangs.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità