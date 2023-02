Una scuola dell’infanzia moderna e funzionale a Grumo

Pubblicità

Pubblicità



Questa settimana è stato ufficialmente consegnato l’ampliamento della nuova scuola dell’infanzia di Grumo.

Durante il fine settimana gli uffici e la scuola saranno impegnati nel trasloco e da mercoledì 22 febbraio i bambini inizieranno la scuola nella nuova struttura.

I lavori ora proseguiranno con la ristrutturazione della scuola vecchia e infine con la sistemazione degli esterni. Un primo step di questo importante lavoro si chiude.

Pubblicità Pubblicità

«Il passaggio è delicato e si è seguito con la maggiore cura possibile – fa sapere l’amministrazione comunale di San Michele all’Adige –. Saremo sempre pronti a risolvere i problemi che dovessero frapporsi».

I lavori di ampliamento, durati circa un anno e mezzo, hanno visto un ampliamento laterale, completamente al piano terra nel rispetto delle moderne necessità didattiche, della scuola dell’infanzia.

In questo modo sono maggiori gli spazi per la scuola e le proprie attività, come ad esempio la psicomotricità, ma è stata anche realizzata la sala mensa della scuola primaria. Senza dimenticare il tetto verde.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità