Tutto pronto per il «Carnevale della pace» di lunedì 20 febbraio

È previsto per lunedì 20 febbraio il Carnevale per la pace, l’evento organizzato presso l’Oratorio di Sant’Antonio di Trento che vedrà come protagonisti i bambini trentini in collegamento diretto con i bambini ucraini tra gli 8 e i 16 anni rimasti orfani e sfollati a causa della guerra.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Ucraina per amore, renderà possibile un incontro speciale tra i bambini trentini e quelli colpiti dal conflitto in corso. “In Ucraina non si festeggia il carnevale con le maschere come qui – afferma la presidente dell’associazione, Hera Halyna (foto) -, ma rimane la tradizione dei festeggiamenti con dolci tipici di questo periodo. Per l’occasione abbiamo organizzato una videochiamata online con i bambini. Vogliamo cercare di donare un sorriso anche a loro“.

La festa in maschera si terrà nell’oratorio Sant’Antonio di Trento appunto lunedì prossimo dalle 14.30 alle 16.30, dove sarà installato un videoproiettore.

Insieme all’animazione di Animacri, sono invitati tutti i bambini dai 4 ai 12 anni, che saranno intrattenuti con giochi di magia e musica.

Presente per l’occasione anche una truccabimbi dell’associazione Ucraina per amore. “Collaboriamo con questa struttura vicino Leopoli – spiega la presidente -, vicino al confine, che ospita 97 bambini con problemi di salute, 48 provengono da Donezc, dove si stanno svolgendo i combattimenti. Sono tutti bambini che non hanno i genitori e che sono seguiti da educatori e educatrici”.

A causa dei bombardamenti “sono dovuti scappare da dove stavano prima per trasferirsi in un altro edificio – conclude -. Vogliamo provare a collegarci online, sperando che non ci siano problemi di connessione visto che la corrente viene interrotta più volte al giorno anche per diverse ore. La guerra ha un peso anche sui più piccoli. Proviamo a donare loro un sorriso anche dal Trentino”.