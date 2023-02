Scontro tra Lucia Coppola e la Giunta per il campo nomadi di Riva del Garda

Pubblicità

A fine novembre Lucia Coppola aveva interrogato la Giunta provinciale in merito alle cinque famiglie sinti con 13 bambini che vivono in roulotte in un campo nomadi a Riva del Garda senza acqua né elettricità.

In quella zona sono previsti lavori di ampliamento dell’area commerciale adiacente e il terreno che porta alle roulotte insiste in quella zona. La provincia nel merito aveva proposto alle famiglie il trasferimento nei campi di Trento e Rovereto. Unica soluzione possibile.

La proposta era stata però respinta al mittente in quanto chi lavora dovrebbe cercarsi un altro lavoro e i bambini/ragazzi, ben integrati a scuola e nella comunità, sarebbero completamente sradicati dal loro quotidiano.

La famiglia ora chiede: una piazzola fornita di acqua e elettricità, le utenze le pagherebbero loro. Chiedono un posto dove vivere sereni (non una casa ma si accontentano di un campo) ad Arco o Riva. Ora sono arrivate le ruspe ed è stato avviato il cantiere. Le famiglie sono state costrette a un riposizionamento delle roulotte e lo spazio a loro disposizione si è notevolmente ridotto. La Comunità di Valle attende una risposta della Provincia.

Secondo la consigliera Coppola alla Provincia «non si interessa considerato che in questi mesi si è ben guardata dal trovare una soluzione. Io credo che con un po’ di buona volontà e umanità tra Riva e Arco un luogo lo si possa trovare, Proviamo a metterci nei panni di questa famiglia che dovrebbe cominciare tutto da capo, che non chiede molto, solo un luogo dove rimanere uniti e continuare la loro strada di lavoro e di studio».

La cosa è destinata comunque a finire sui banchi della giunta. Lucia Coppola infatti attraverso una interrogazione chiede alla Giunta di dare al più presto una risposta a queste famiglie, trovando un campo provvisto di acqua ed elettricità dove possano continuare dignitosamente la propria vita nel territorio dell’Alto Garda, integrati nella realtà dove da anni vivono.

