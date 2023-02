Novella: la piscina lascia posto all’asilo nido, ma per l’acquaticità si pensa a un biolago

Pubblicità

«La ex piscina di Revò è stata oggetto di analisi, ripensamenti, dubbi, tentativi per più di vent’anni da parte di tutti gli amministratori che si sono succeduti. L’impegno profuso è stato notevole e ritengo che il tempo trascorso sarebbe stato più che sufficiente per realizzare una nuova piscina se tale decisione fosse stata realmente condivisa da tutti e se fosse stata la scelta migliore. Era giunto il momento di decidere la destinazione più idonea per una struttura ormai in totale degrado».

Non usa mezzi termini il sindaco di Novella Donato Preti nell’illustrare, all’interno della risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza “Costruiamo Novella” in cui si chiedevano delucidazioni in merito alla decisione di realizzare un asilo nido capace di ospitare fino a 30 bambini al posto dell’ex piscina di Revò, i motivi che hanno spinto la maggioranza a questa scelta.

Il primo cittadino e l’amministrazione rivendicano il coraggio di aver deciso e di averlo fatto non in modo frettoloso, ma ponderato.

«Contemporaneamente abbiamo già avviato la nuova destinazione per un servizio di primaria importanza – aggiunge Preti – senza aver perso il contributo del Fondo Strategico (2 milioni e 460 mila euro, ndr), anzi destinandolo all’acquaticità».

L’idea dell’amministrazione comunale di Novella è infatti quella di realizzare un biolago balneabile, che consenta di godere di un’attrattività turistica tipicamente per famiglie con costi di gestione e di utilizzo contenuti.

Sono due le aree individuate per la possibile realizzazione: la zona del campo sportivo di Cloz e l’area Pradena di Brez. Entrambe presentano punti di vantaggio e di svantaggio.

«Per questo – prosegue il sindaco – abbiamo ritenuto fondamentale valutare con l’aiuto di un professionista, l’ingegner Martin Weiss, quale sia la migliore localizzazione, ma anche i costi di realizzazione e gestione».

Tra non molto, dunque, Novella saluterà definitivamente la piscina di Revò per accogliere un asilo nido ampio e funzionale. Poi, magari, sarà la volta di dare il benvenuto anche a un biolago.

