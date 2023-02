Mezzolombardo, segretario comunale e vice rassegnano le dimissioni. Le preoccupazioni di Devigili: «Proverei a posticipare il trasferimento di una delle due figure»

Pubblicità

Il segretario comunale di Mezzolombardo Valerio Bazzanella e la sua vice Elisabetta Brighenti lasceranno a breve il loro incarico.

Una coincidenza emersa durante la seduta di Consiglio comunale dell’altra sera: il primo passerà al Comune di Rovereto, la seconda è destinata a guidare gli uffici comunali di Dimaro Folgarida.

Ora bisognerà trovare una soluzione, ma il consigliere indipendente Giorgio Devigili si dice preoccupato.

«Le dimissioni in contemporanea del segretario comunale e della vice segretario possono rappresentare una situazione difficile per l’amministrazione comunale, per la regolarità degli atti amministrativi, la corretta applicazione delle normative e per la consulenza e il supporto tecnico al sindaco e alla giunta comunale» spiega il consigliere.

«Nominare un sostituto temporaneo a scavalco, che abbia la competenza e l’esperienza per svolgere il ruolo di segretario fino a quando non sarà individuato un nuovo titolare è una soluzione da evitare e che terrei per ultima – aggiunge Devigili –. Proverei, invece, a posticipare la data di trasferimento di una delle due figure apicali, in condivisione con il/la titolare e l’amministrazione comunale di Rovereto o Dimaro, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa e la regolarità degli atti».

