L’Europa ha deciso, stop a diesel e benzina: i passi e gli ostacoli verso un futuro “carbon-neutral”

L’auto del futuro è in ritardo sulla tabella di marcia. O meglio, l‘auto del futuro dovrebbe già essere qui, oggi, ma non lo è ancora.

Il settore automotive corre sì veloce, come i suoi prodotti fanno su strada, ma quella velocità era stata forse sovrastimata, in tempi non sospetti.

Chi di noi non ha mai sfogliato, negli anni 2000, una rivista o un portale web dove la proiezione parlava di “nel 2020 (o simili) le auto voleranno“? Ecco, quel che è chiaro è che questo scenario è piuttosto lontano, forse addirittura così distopico da essere irrealizzabile.

Ma quello che l’uomo deve assicurarsi non è tanto un’evoluzione dovuta alla riduzione del bene più economizzabile, il tempo. Piuttosto ad una vera e propria rivoluzione per quanto l’automobile, fonte di mobilità necessaria e imprescindibile, costituisce a livello di impatto sull’unico pianeta a cui apparteniamo e che ci appartiene.

La situazione è compromessa. Il miglioramento della concentrazioni degli inquinanti in aria dell’ultimo decennio è sì consistente, ma non sufficiente: i problemi relativi alla qualità dell’aria persistono. Non si tratta di un topic locale, ma è il polmone mondo che grida aiuto.

Sono principalmente particolato, biossido di azoto e ozono troposferico, tre dei principali inquinanti che incidono su salute umana ed ecosistemi, che sono attualmente considerati gli inquinanti che in maniera più significativa incidono sulla salute umana e sull’ecosistema. Le misure sempre più stringenti vanno verso un’unica direzione, verso l’ambizione delle zero emissioni nel 2050.

Il passo più recente, un passo netto, è di questa settimana. Il parlamento europeo si esprime il 14 febbraio 2023, in una data che rischia di diventare storica.

Dal 2035 non saranno più immatricolate automobili a motore diesel e benzina. Una svolta epocale, ma che era nell’aria, per un settore che, appunto, sentiva già la necessità di una ventata di aria fresca (magari poco inquinata) ed in questo senso si stava muovendo.

Un decisione che rivoluziona, o almeno scuote parecchio, i business plans industriali, per una progettazione differente del domani. Ma la soluzione, in risposta a questo veto, dove sta? Nelle batterie dei motori elettrici, viene da dire. Per ora. Perchè potrebbe non essere la soluzione definitiva, anzi, quasi certamente non lo sarà. E viene da chiedersi se siamo davvero pronti ad anticipare quel che comunque doveva essere. Il dubbio sulla “soluzione ponte” dei motori elettrici rimane tale, sperando non sia un boomerang.

La sensazione è che ci sia la necessità, ad oggi, di un’ulteriore spinta per essere davvero pronti a quello che dovrebbe essere il futuro. Una spinta che potrebbe, e dovrebbe, arrivare da investimenti e aiuti finanziari che partano magari dall’Europa stessa, visto che quel “carbon zero” è obiettivo continentale. Con lo scopo di abbassare quell’inflazione che in proiezione rischia di rendere l’automobile, bene già di per sè costoso, un bene di lusso.

Necessaria è, quindi, una conversione del mercato automotive attuale, dove sì c’è già un’abbondante e ormai attuale ricollocazione di effort e attività, ma dove manca in effetti un reale piano di evoluzione verso quel che dovrà essere. Va previsto in sostanza una protezione del lavoro e degli stessi lavoratori, un vero e consistente sostegno alla transizione, rendendo facile tramite diversi supporti l’acquisto dell’auto elettrica (o di altra tecnologia), in modo da essere autofinanziante a quello stesso mercato.

Uno sguardo alla situazione attuale è doveroso, per capire il percorso che in una dozzina d’anni porterà all’annullamento di motori diesel e benzina. A fine 2022, i dati Acea (Associazione dei costruttori europei) parlano di un nuovo mercato che procede con ritmo lento, ma inesorabile. Le auto elettriche rappresentano il 12,1% delle auto immatricolate in Europa, numero cresciuto di circa 3 punti percentuali rispetto all’annata precedente.

Nord Europa, come sempre vista la sensibilità sul tema, qualche passo avanti rispetto alle altre nazioni: in Norvegia su ogni 5 auto vendute, 4 sono elettriche. Il paese che più stenta nella transizione? L’Italia, che addirittura nel 2022 ha visto un calo rispetto all’anno precedente. Un dato che invece è quantomeno confortante nell’analisi dell’interesse sull’argomento, è rappresentato dal cumulativo tra ibrido e elettrico, che da metà 2021 ha definitivamente superato il motore a benzina nelle scelte dei patentati europei.

Un sentiero tortuoso, quello verso l’anno 2035, scelto come anno zero. Un sentiero sul quale di certo si deve iniziare a camminare più veloci. Per aumentare il ritmo della transizione gli ostacoli principali da scavalcare sono principalmente la diffusione delle colonnine e il prezzo delle auto stesse. Colonnine che effettivamente stanno crescendo in numero, diffondendosi sempre più sul territorio europeo, con un ritmo, secondo le stime, di 2000 a settimana.

Un valore che è però molto lontano dalle 14000 nuove installazioni settimanali individuate comenecessarie ad essere supporto efficace ed effettivo per una spinta al cambiamento. Anche lato prezzo delle auto, qualcosa si sta muovendo. Jack Ewig, sul New York Times, fa notare che negli USA il costo dell’auto elettrica è sceso del 17% nei soli ultimi sei mesi. Grazie a dei sussidi certo, ma il trend di costo di litio e cobalto è comunque in calo e questo impatterà conseguentemente sul prodotto finale. Una livellazione del prezzo fino al raggiungimento di quello delle auto a benzina dovrebbe, secondo questo trend, arrivare tra circa 4 o 5 anni.

Il tempo dell’agire è arrivato, dunque, in bilico tra il presente che deve essere futuro e il futuro che sarà effettivamente. A livello di evoluzione, ogni tecnologia arriva all’obsolescenza nel giro di un numero di anni variabile, determinato dal momento storico oltre che dalla rapidità di crescita del settore produttivo di appartenenza.

E se così deve essere, che il passaggio all’elettrico ora, e ad altre soluzioni poi, sia visto come un’opportunità, più che come un costo. E se inoltre il contesto dovesse portare ad una riduzione del generico uso dell’automobile, a favore di trasporti pubblici più sostenibili, o di abitudini diverse (quali lo smart-working, per esempio), allora ben venga. Perché l’innovazione, in quanto tale, è una necessità, oltre che relativo conseguente beneficio.

