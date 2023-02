Il primo posto del carnevale dei carretti va ai “RagazziPazzi”

Pubblicità

Sono Francesco Girotto ed Alberto Trentini i vincitori della prima edizione del “Carnevale dei Carretti”, organizzato dalla Pro Loco di Lavis nel corso della “Zobia Grassa” 2023.

I due giovanissimi amici, a bordo della loro Ferrari autocostruita interamente con materiali di recupero che è valsa loro anche il premio come “carretto più sostenibile”, hanno conquistato la vetta della classifica assoluta.

Al secondo posto, il carretto “Sub… ito a fondo”, di Giacomo Girotto e Michele Wegher, i quali hanno portato a casa anche il titolo di “carretto meglio progettato e realizzato”. Terzo posto assoluto per il Titanic di Riccardo Baruchelli, mentre il titolo di soggetto più originale è stato assegnato al “Domatore Domato”, di Roberto e Isabella Botteon.

I Paw Patrol di Letizia Grassi, grazie all’entusiasmo del piccolo Rubble, che sprizzava gioia da tutti i pori, ha ottenuto il premio come miglior gruppo famiglia, mentre l’Oratorio di Lavis, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti: miglior coreografia, gruppo più numeroso e miglior costume artigianale.

Sempre per le maschere, la giuria ha assegnato il 2° posto assoluto agli abiti originali realizzati dalle mamme di “Casa Montessori” che hanno rappresentato le Favole Cosmiche, precedendo i personaggi della storia di Heidi, magistralmente rappresentati dalla piccola Adele Coppi, accompagnata dal fratellino Lorenzo (alias Peter), con tanto di nonno e Signorina Rottermeier.

Il riconoscimento per la più giovane partecipante alla sfilata è andato a Adele Degasperi, lo stregatto di Alice nel Paese delle meraviglie, con i suoi appena 4 mesi, mentre agli Allegri Contadini di Christmaspiazloret hanno conquistato il trofeo di maschere più “anziane”.

I premiati si sono aggiudicati numerosi prodotti e buoni acquisto messi a disposizione dai commercianti di Lavis.

Per la Pro Loco lavisana, un altro risultato centrato: l’obiettivo era quello di stimolare la partecipazione della comunità, che ha reagito con entusiasmo: erano ben 15 i gruppi e carretti partecipanti alla sfilata, per un totale di oltre 170 persone, accolte da un foltissimo pubblico, per la gran parte mascherato.

“La scommessa vinta – ha dichiarato la presidente della Pro Loco, Cristina Zanghellini – è stata quella di stimolare la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie, che si sono organizzate nelle scorse settimane per realizzare costumi e carretti incredibili. Siamo felici che ad aggiudicarsi i tre premi più prestigiosi siano stati i carretti piccoli, realizzati non da gruppi strutturati, ma da bambini e ragazzini che hanno lavorato per settimane nelle cantine e nei garage di casa, sicuramente aiutati dai genitori. E’ stato emozionante vedere il loro entusiasmo, sia durante la sfilata che durante la premiazione. A loro, speriamo rimanga un bellissimo ricordo di questa giornata. A noi resta sicuramente l’esperienza di un evento organizzato con il supporto di moltissime associazioni che hanno lavorato fianco a fianco, con impegno e umiltà, con l’unico obiettivo di regalare al paese una giornata di spensieratezza e allegria.”