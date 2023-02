Il 21 e 22 febbraio via IV novembre e via del Malgar saranno chiuse al traffico

Pubblicità

Nei giorni 21 e 22 febbraio dalle 19.30 alle 2 di notte sarà chiuso l’accesso a via IV Novembre per chi proviene da via Brennero.

La chiusura è necessaria alla realizzazione di alcune lavorazioni propedeutiche al consolidamento dello svincolo tra via Brennero e la statale 47 della Valsugana.

Il servizio di trasporto pubblico urbano sarà comunque garantito prevedendo la deviazione delle corse su via Bolzano.

Inoltre, a partire da mercoledì 22 febbraio e per circa 3 mesi sarà chiusa la strada di collegamento tra Meano e Gardolo di Mezzo (via del Malgar).

La chiusura risulta necessaria per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte di via del Malgar.

Il provvedimento è già stato comunicato agli abitanti di Meano e Gardolo di Mezzo durante l’assemblea pubblica convocata lo scorso 8 febbraio nella sala circoscrizionale.