Furioso incendio a Bosentino, sul posto i vigili del fuoco – IL VIDEO

L’allerta ai vigili del fuoco è scattata verso le 21.00 di stasera, sabato 18 gennaio. A prendere fuoco è stata una villetta a due piani appena finita di ristrutturare in via del Parco a Bosentino. Al suo interno era presente il proprietario che è riuscito a mettersi in salvo.(Clicca qui per vedere il video)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del posto e i permanenti di Trento. Le manovre di spegnimento però sono difficili, infatti l’incendio si è propagato su tutte e due i piani della casa.

Per il momento non ci sono notizie di feriti o intossicati. Paura per le case vicine che in qualche caso sono state evacuate per sicurezza. (Clicca qui per vedere il video)