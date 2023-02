Frontale tra una vettura e un pulmino, 47 enne grave

Pubblicità

Il violentissimo incidente è accaduto nella serata di ieri, venerdì 17 febbraio, pochi minuti dopo le 19:30 lungo la circonvallazione di Arco poco dopo la rotonda della frazione San Martino nei pressi del convento dei frati.

A rimanere feriti nello schianto i due conducenti dei mezzi, due uomini 47 e 60 anni, con il conducente della vettura che è rimasto incastrato dentro l’abitacolo del mezzo.

Per prestare i soccorsi ai due occupanti sono giunti i sanitari con due ambulanze della croce Rossa Basso Sarca e Croce Bianca dell’Alto Garda e vista la grave dinamica dello scontro è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato poco distante dal luogo dell’incidente.

Per liberare il conducente 47 enne dalle lamiere contorte ci sono voluti le squadre dei vigili del fuoco di Arco supportati dai colleghi di Dro che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per estrarre il conducente e affidarlo alle cure dei sanitari. Dopo essere stati stabilizzati i due feriti sono stati trasferiti al Santa Chiara. Dalle informazioni giunte dai sanitari il più grave, l’uomo 47 enne, sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Meno gravi le condizioni del conducente del pulmino che ha riportato traumi giudicati di media gravità.

Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda supportati dai colleghi del commissariato rivano che hanno bloccato il tratto della circonvallazione deviando il traffico lungo le strade limitrofe con code e rallentamenti che si sono formate in entrambe le direzioni. Solo dopo le 22:00 la circolazione stradale tornata alla normalità.