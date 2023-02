Fratelli d’Italia: spunta la candidatura di Sergio Divina

Pubblicità

Sergio Divina avrebbe manifestato la voglia di ritornare nella lega e fare politica attiva già a metà dello scorso anno. Purtroppo però il governatore Fugatti lo ha sempre bloccato. Tra i due, è risaputo, non corre buon sangue e ormai non si parlano da 10 anni.

Dentro Fratelli d’Italia non viene messa in discussione la candidatura di Francesca Gerosa, anzi, dopo l’incontro di giovedì a Roma è più forte che mai.

La candidatura di Sergio Divina nelle file di Fratelli d’Italia indebolirebbe di molto la lega e Fugatti. Dentro la Lega infatti Divina vanta ancora diversi consensi e sarebbe seguito da un nutrito gruppo di militanti con i quali ha saputo comunque mantenere un ottimo rapporto anche al di fuori della politica.

I primo approccio e le prime richieste di avvicinarsi al partito di Giorgia Meloni sarebbero avvenute nell’estate del 2022. Divina allo rispose che il suo cuore continua a battere per la lega. Ma ora chiuso da Fugatti l’ex senatore potrebbe prendere le sue decisioni in virtù anche di un incontro avvenuto con un’importante esponente di Fratelli d’Italia.

Divina per ora ha mostrato vicinanza al nuovo partito di Stefano Elena, con il quale però in caso di candidatura non avrebbe nessuna possibilità di entrare in consiglio provinciale.

Non viene esclusa nemmeno una lista Divina a sostegno di Fratelli d’Italia, che sposterebbe il voto di molti leghisti dalla parte del partito della Meloni.

