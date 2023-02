Fratelli d’Italia cambia marcia, Gerosa: «Nessuna rottura con la Lega, a noi interessa risolvere i problemi del Trentino»

Pubblicità

Pubblicità



La riunione di giovedì a Roma nella sede di Fratelli d’Italia alla presenza dell’On. Donzelli, responsabile della comunicazione nazionale del partito segna un inversione di tendenza ma soprattutto una ripartenza.

L’incontro fortemente voluto dai deputati Andrea De Bertoldi e Alessia Ambrosi decreta un dimezzamento delle competenze del commissario Alessandro Urzì, persona forse mai amata fino in fondo dai trentini e da molti militanti di Fratelli d’Italia. Bocciato il suo modo di contrapporsi alla Lega, spesso molto violento e poco incline alla moderazione.

Una sorta di corpo estraneo, di Bolzano, eletto in Veneto e non in Trentino Alto Adige, con una scarsa conoscenza del territorio e le sue dinamiche che sono fortemente diverse da quelle dell’Alto Adige dove Urzì è abituato ad operare e dove lo ha sempre fatto in modo importante e lusinghiero.

Anche il lavoro di parlamentare a Roma, per forza di cose, impone la poca disponibilità ad essere sul territorio durante una campagna elettorale che di prevede lunga, faticosa e giocata proprio sul territorio. Per ora però Alessandro Urzì rimane al suo posto di commissario, anche in virtù dell’ottimo lavoro di traghettamento fatto dal dopo Adolfo Urso in poi, Ministro che deve essere ricordato è stato il vero protagonista della rinascita del partito del dopo «Marica Poletti» insieme ad Andrea de Bertoldi.

Durante la riunione è stata confermata anche la linea che vuole Francesca Gerosa come candidato presidente in alternativa al governatore Fugatti. La candidata si sta caricando il partito sulle spalle e parteciperà a quanto pare anche alle riunioni della coalizione, da qui la sensazione che il commissario Urzì possa fare un passo indietro lasciando magari la carica di commissario ad Alessia Ambrosi.

«Nel riconfermarmi la fiducia per il ruolo che mi è stato chiesto di ricoprire, e di questo ringrazio tutti i vertici di partito, locale e nazionale – ha spiegato Gerosa – si è ribadita e nuovamente condivisa la centralità che Fratelli d’Italia ha voluto dare al metodo di lavoro della coalizione: un metodo che metta al centro i trentini e i loro bisogni, ascoltando i territori per confezionare un programma che nasca dal basso, dando solide fondamenta alla coalizione che dovrà governare unita per i prossimi cinque anni. I trentini vengono prima di noi stessi, che dobbiamo lavorare al servizio della comunità»

Pubblicità Pubblicità



Francesca Gerosa per quanta riguarda la definizione della situazione attuale risponde che «quando approfondisci temi che toccano le persone nella loro vita familiare e lavorativa, l’unico obiettivo è fare bene il proprio lavoro, con i tempi conseguenti e necessari. Il tempo deve essere per forza sempre la chiave per ogni soluzione? Siamo a metà febbraio, e la nostra priorità oggi è trovare la modalità operativa corretta, che stiamo già declinando con l’ascolto, per lottare contro l’astensionismo e riavvicinare le persone a una politica sempre meno credibile in quanto percepita come lontana dalla concretezza di cui si ha estremo bisogno. Il nostro è un percorso, che stiamo facendo seriamente».

Per quanto riguarda la dialettica tra le forze politiche di centrodestra Gerosa ricorda che in politica ci sono sempre fasi di confronto con toni più o meno accesi, anche se ritengo che debbano essere vissute dagli addetti ai lavori lontane dai riflettori, perché alle persone interessa il risultato finale. «E su questo ci stiamo lavorando, oggi la priorità è essere credibili con risposte concrete. Ogni giorno ripeto a me stessa che ci sono le segreterie di partito di cui leggiamo sulla stampa, ma poi ci sono le persone, gli elettori, e questi devono essere il nostro faro».

La candidata presidente del partito di Giorgia Meloni conferma la massima disponibilità al confronto con tutte le forze politiche, «perché il confronto è sempre arricchimento reciproco, e questo chiedono i trentini: unità e coesione nel loro interesse. Questo dovrebbe essere l’obiettivo della politica, ed è quello che crediamo anche noi. Sono sicura che discussioni e litigi non appassionino i trentini. E non appassionano neanche la sottoscritta. E’ nostro dovere e responsabilità concentraci sui temi, continuando a incontrare le tantissime persone appartenenti ai vari mondi della società civile che ogni giorno chiedono di incontraci».

E sottolinea che «La forza di tutti è la coalizione, quindi sono sicura che non si arriverà ad alcuna rottura, noi certo non la vogliamo e non la cerchiamo. Viviamo in territorio bellissimo e dalle mille risorse, e tutti ci mettiamo in gioco per costruire la visione del Trentino che vogliamo per il futuro, per arricchire di contenuti la nostra autonomia».

Fratelli d’Italia continuerà a sedersi al tavolo della coalizione riprendendo il filo e lavorando attorno all’idea «di un Trentino che abbiamo e che vogliamo migliorare»

Al centro del programma di Fratelli d’Italia l’attenzione per i grandi progetti infrastrutturali dove non si è fatta chiarezza (Valdastico, nonostante fosse inserita nel programma elettorale del 2018, collegamenti con il lato occidentale del Trentino, Giudicarie e Rendena) o che sembrano essere stati calati dall’alto (attraversamenti ferroviari del capoluogo e di Rovereto).

Il metodo della condivisione con il territorio, senza subire i condizionamenti dei movimenti non tutto pregiudizialmente contrari ad ogni grande opera, va affermato in maniera strutturale. «Ai cittadini interessa ad esempio, e porremo il tema in coalizione – aggiunge Gerosa – come riorganizzare il sistema della sanità con un servizio di prossimità, esteso anche all’assistenza, capillare e il rientro dei tempi di erogazione delle prestazioni mediche in parametri sostenibili, dialogando con tutti gli operatori sanitari che vivono ormai da anni in trincea, con carichi di lavoro ormai non più sostenibili».

QUALCOSA NON HA FUNZIONATO – «Il nostro contributo andrà nella direzione del “trovare insieme le migliori soluzioni”. Lo stesso dovremo fare sul tema della casa, per dare risposta alle crescenti richieste, agendo dove i cambiamenti si possono davvero realizzare, alla fonte, sulle norme e sulla riorganizzazione del settore. tanti sono i temi di cui parlare e sui quali confrontarsi, insieme» – spiega ancora Francesca Gerosa che invita a riflettere su una grande partita di cui in coalizione non si è mai parlato, «cosa intendiamo fare per quanto riguarda il rafforzamento dell’autonomia nell’ambito della struttura regionale ma anche in coincidenza con il processo di riforme istituzionali che presto saranno incardinate a livello parlamentare?»

La candidata presidente di Fratelli d’Italia risponde che «le autonomie differenziate e di come non si possa omologare la nostra struttura autonomistica speciale a quella delle regioni a statuto ordinario. Su questo un forte collegamento con il governo, ad iniziare dalla Presidente del Consiglio, risulterà strategico. Il Trentino, questo diremo al tavolo della coalizione al quale continueremo a sedere con la ricerca costante dell’unità, deve avere più coraggio anche nell’affermare il suo modello come best practices esportare a livello nazionale».

Nella giornata di ieri intanto è arrivata la conferma della discesa in campo della lista “Progetto 2000 – Settimo Scaglia Sindaco”, formata dai Consiglieri Giuseppe Antonio Gallo, Francesco Giacomolli, Giovanni Cassanelli, Luciana Ferretti e Andrea Cipolla, a sostegno di Fratelli d’Italia.

La lista civica si aggiunge a «Trentino Autonomista Libero» che ha confermato il sostegno al partito di Giorgia Meloni per le provinciali di ottobre per voce del suo leader Albino Wegher.