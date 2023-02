Direttori di ospedale, dal primo marzo l’avvicendamento

Pubblicità

Il direttore generale Apss, Antonio Ferro, ha nominato i professionisti che guideranno le direzioni mediche degli ospedali di Trento, Rovereto, Arco e Tione dal 1° marzo.

Michele Sommavilla, attuale direttore medico dell’ospedale di Rovereto assumerà l’incarico di direttore dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Camilla Mattiuzzi, attuale dirigente medico del Servizio governance clinica, andrà a ricoprire l’incarico sulla direzione sanitaria dell’ospedale di Rovereto e infine, dopo un periodo trascorso nelle direzioni mediche di ospedali dell’Emilia Romagna, rientra in Trentino Andrea Ziglio che è stato nominato direttore degli ospedali di Arco e Tione.

«Oggi ufficializziamo – dichiara il dg Ferro – un cambio molto importante all’interno della rete ospedaliera. Non era semplice trovare una soluzione ottimale per il Santa Chiara e per il Santa Maria del Carmine in tempi ridotti – dopo che l’attuale direttore di Trento Mario Grattarola ha vinto il concorso all’ospedale Santorso – ma ci siamo riusciti e questo è per me motivo di grande soddisfazione.

In particolare abbiamo individuato in Michele Sommavilla una figura professionale in grado di cogliere le sfide che dovrà affrontare il Santa Chiara nei prossimi anni, con importanti opere di ristrutturazione e per il progetto preliminare del nuovo polo universitario. Al tempo stesso, la dottoressa Mattiuzzi, grazie alla sua pluriennale esperienza all’interno dell’Apss, potrà rafforzare il Santa Maria del Carmine dando ulteriore impulso alle attività della struttura in sinergia con gli altri presidi dell’ospedale policentrico.

Voglio inoltre dare il mio benvenuto al dottor Andrea Ziglio, un professionista che, dopo importanti incarichi in strutture di ricerca e assistenza, rientra in Trentino con un bagaglio professionale e di competenze che sicuramente potranno essere messe a disposizione della nostra realtà anche in ottica dell’integrazione con la scuola di medicina».

«In conclusione – ha proseguito Ferro – voglio rivolgere un ringraziamento al dottor Mario Grattarola, che lascia Trento dopo quasi dieci anni di attività nei quali l’ospedale Santa Chiara è stato al centro di importanti opere di adeguamento e, soprattutto durante il periodo Covid, ha saputo modificare spazi e organizzazione per adattarsi alle nuove esigenze di cura legate alla pandemia».

Michele Sommavilla è nato a Vipiteno nel 1969. Si è laureato nel 1997 in medicina e chirurgia all’Università di Verona dove, nel 2001, si è specializzato in igiene e medicina preventiva. Il professionista ha iniziato la propria carriera lavorativa all’Ulss n. 6 di Vicenza per poi passare all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dove ha lavorato per quasi 14 anni anche come responsabile della struttura semplice «Igiene ospedaliera con particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni da assistenza sanitaria». Dal luglio 2019 fino a giugno 2021, quando gli è stato conferito l’incarico di direttore della direzione medica dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, è stato direttore della direzione medica dell’Ospedale di Brunico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Da giugno 2022 regge a scavalco anche la direzione medica degli ospedali di Arco e Tione. Il professionista ha svolto attività didattica in corsi universitari e ha all’attivo numerose pubblicazioni.

Camilla Mattiuzziè nata a Motta di Livenza (TV) nel 1970. Si è laureata nel 1999 in medicina e chirurgia all’Università di Verona dove, nel 2003 si è specializzata in igiene e medicina preventiva. La dottoressa Mattiuzzi ha iniziato la carriera lavorativa all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona – direzione medica dell’ospedale di Borgo Trento dove ha lavorato per più di sei anni. Da settembre 2011 è dirigente medico del Servizio governance clinica dell’Apss dove ha ricoperto incarichi di alta professionalità sull’organizzazione di attività di prevenzione e gestione del rischio clinico. Da febbraio 2021 è titolare della struttura semplice «Prevenzione e gestione del rischio clinico» del Servizio governance clinica del quale, per tutto il 2022, è stata anche direttore facente funzioni. La direttrice ha all’attivo una corposa produzione scientifica inerente alla sua attività professionale.

Andrea Ziglioè nato a Trento nel 1985. Si è laureato nel 2010 in medicina e chirurgia all’Università di Verona dove, nel 2016 si è specializzato in igiene e medicina preventiva. Il professionista ha iniziato la propria carriera lavorativa nel 2016 all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per poi passare a fine 2017 all’Azienda Usl di Modena dove, dal 2018 a fine giugno 2021, ha ricoperto l’incarico di dirigente medico responsabile della direzione medica di stabilimento dell’ospedale di Carpi. Da luglio 2021 è medico della direzione sanitaria dell’IRCCS – Istituto delle scienze neurologiche dell’Ausl di Bologna dove ricopre l’incarico di struttura semplice «Governo dei processi clinico-assistenziali d’istituto» e dove, da gennaio 2021 è direttore sanitario sostituto. Il dottor Ziglio ha conseguito il master di II livello in «Gestione dell’innovazione in sanità» della Graduate school of management del Politecnico di Milano. Il professionista svolge attività didattica in corsi universitari e ha all’attivo svariate pubblicazioni.