Allarme lupi a Bosentino: massacrati 7 animali, la paura dei residenti – IL VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



È allarme lupi a Bosentino dove la situazione sta generando con la conseguente paura dei residenti che vedono scorazzare branchi di lupi vicino alle proprie abitazioni anche di giorno. Questa notte a Bosentino in Località Migazzone un residente che alleva animali ha subito un attacco da parte di un branco di lupi che hanno predato e massacrato 7 animali. (Clicca qui per vedere il video)

«La situazione sta degenerando sempre di più – spiega Alessandra Garavelli già consigliere comunale di Bosentino – i lupi si stanno avvicinando sempre di più alle abitazioni, la gente ha paura. Faccio presente che sotto il campo dove è avvenuto stanotte il massacro c è una fattoria didattica con afflusso di bambini e genitori»

Il video è stato girato subito dopo l’attacco del branco dei lupi è stato girato alle 7.30 del mattina subito sopra dell’ex consigliere comunale in via dei Piani. (Clicca qui per vedere il video)

Pubblicità Pubblicità