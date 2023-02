A Rabbi un corso di “Blockbau canadese”, per imparare a costruire case (ma non solo) con i tronchi interi degli alberi

Pubblicità

Vista la particolare vocazione nella lavorazione del legno da parte dei cittadini, e alla luce delle numerose richieste pervenute all’amministrazione, il Comune di Rabbi, in collaborazione con la ditta “Daiku” di Bolzano, intende organizzare nei giorni dal 20 al 24 marzo 2023, un corso specializzato nelle costruzioni “blockbau canadese”, tecnica utilizzata per la costruzione di case, ma non solo, utilizzando esclusivamente tronchi interi ad incastro.

Lo scopo del corso sarà la costruzione di una o più (in base al numero dei partecipanti) casette in legno, che verranno successivamente posizionate in luogo pubblico a disposizione e visione di tutta la popolazione.

Il corso avrà la durata di 40 ore (cinque giornate lavorative continuative) e un costo preventivato di euro 285 euro a persona (variabile in base al numero dei partecipanti), al termine del quale verrà rilasciato formale attestato di partecipazione.

Trattandosi di un’attività pratica svolta con l’uso di motoseghe e attrezzatura particolarmente pericolosa, al corso potrà partecipare qualsiasi persona maggiorenne, che sia in possesso di propri dispositivi di protezione obbligatori (pantaloni antitaglio, casco protettivo completo da motoseghista, scarponi con protezione antitaglio, guanti da lavoro).

Verrà data, al momento dell’iscrizione, precedenza ai cittadini residenti nel Comune di Rabbi e successivamente, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti al corso, agli altri iscritti in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Allo scopo di procedere in tempo utile con le fasi organizzative, il comune si è preso l’impegno di raccogliere le iscrizioni nominative entro martedì 21 febbraio 2023, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito comunale www.comune.rabbi.tn.it e restituendolo firmato, tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure consegnandolo a mano presso gli uffici comunali.

Per informazioni è possibile contattare Alan Girardi al numero 333.8377197.